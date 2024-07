Bebe Rexha po raz kolejny zaznaczyła, że nie będzie akceptowała nieodpowiedzialnego zachowania na swoich koncertach. Po niedawnych incydentach z agresywnym tłumem ponownie przydarzyła jej się niemiła sytuacja. Artystka postawiła sprawę jasno. Wykrzyczała ze sceny, co sądzi na temat takiego zachowania, a filmik z tego momentu stał się viralem w sieci.

"Jeśli rzucisz we mnie czymś na scenę w tym momencie, to za wszelką cenę cię znajdę. Nie baw się ze mną teraz. Na zewnątrz! Wyjdź stąd teraz! " - zawołała Bebe Rexha.

Fani zareagowali głośnymi okrzykami i gromkimi brawami. Wielu z nich również ma dosyć agresywnego tłumu widzów na koncertach artystki. Niekiedy jest ona zmuszona przerywać swoje show przez to, że ktoś łamie regulamin wydarzenia, a to nie jest na rękę nikomu, kto zapłacił za bilet na koncert.

Już w 2023 r. artystka doznała poważnych obrażeń twarzy, gdy podczas jednego z koncertów Nicolas Malvagna, będący w tłumie, rzucił w jej stronę telefonem. Później okazało się, że zrobił to z premedytacją, przez co został aresztowany i oskarżony o napaść na wokalistkę. Wówczas Bebe Rexha zaapelowała do swoich słuchaczy o przemyślane zachowanie na tego typu imprezach.