Beata Kozidrak z urodzinowym prezentem. Zobacz teledysk "Gambit"

"Gambit" od Blond Królowej, to urodzinowy prezent od Beaty Kozidrak dla jej fanów. 4 maja wokalistka skończyła 61 lat.

Beata Kozidrak wypuściła nowy teledysk AKPA

Drugim prezentem urodzinowym jest zapowiadana już przez nas autobiografia "Beata. Gorąca Krew".

Osadzony w ejtisowych brzmieniach utwór "Gambit" to metaforyczna opowieść o relacjach damsko-męskich, o których Beata Kozidrak potrafi pisać jak nikt inny.

"Na szachownicy najważniejsi są król i królowa, którzy w życiu niejednokrotnie walczą ze sobą, zamiast się wspierać" - mówi wokalistka.

W teledysku w roli dilera pocztowych znaczków wystąpił aktor Łukasz Simlat (m.in. "Boże Ciało", "7 uczuć", seriale "BrzydUla", "Pod powierzchnią", "Diagnoza", "Belfer"). Autorem klipu jest Maciej Adamczak (nominowany do Fryderyka 2021 za klip "Reksiu" Margaret).

"Gambit" to pierwsza zapowiedź czwartego, solowego albumu Kozidrak i kolejny dowód na to, że Beata nie boi się nowych wyzwań i współpracy z młodymi, utalentowanymi twórcami. Utwór powstał we współpracy z Arkiem Koperą oraz Mariuszem Obijalskim (sanah, Fisz Emade Tworzywo).

Oprawę graficzną przygotowali Tomek Kudlak (Oki, Natalia Nykiel) oraz Piotr Pytel (wygrana w plebiscycie Cover awArts 2020 za okładkę albumu Białasa - "H8").