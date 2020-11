Beata Kozidrak i nowa piosenka "Bliżej". Odsłonięto mural wokalistki w Lublinie

Piosenka "Bliżej" jest inspirowana klimatem Lublina, rodzinnego miasta Beaty Kozidrak. Nowa kompozycja nie jest jednak jedyną niespodzianką dla fanów słynnej piosenkarki. W czwartek (19 listopada) odsłonięto poświęcony jej mural, który namalowano na jednym z budynków w centrum Lublina.

Beata Kozidrak prezentuje nowy teledysk AKPA

"Lublin to miasto, które zawsze będzie bliskie mojemu sercu. Tu się urodziłam, tu wychowałam. Moje dzieciństwo to lubelska Starówka i kamienica przy przy ulicy Grodzkiej, gdzie mieszkaliśmy. Znałam tam każdy kąt. Z koleżankami często bawiłyśmy się pod lubelskim zamkiem, a mama wołała mnie z okna kamienicy. Muzyka bardzo szybko stała się całym moim światem. Gdy byłam w liceum, już powstał Bajm i grałam pierwsze koncerty. Kiedy wraz z Bajmem świętowaliśmy dwa lata temu swoje 40-lecie, nie mogłam uwierzyć, że na Placu Zamkowym jest 40 tysięcy osób. Jestem związana z tym miejscem. Kocham to miasto, jego mieszkańców i cieszę się, że mogę zaprezentować utwór, który jest dedykowany Lublinowi" - mówi Beata Kozidrak o piosence "Bliżej".

Clip Beata Kozidrak Bliżej (prod. Duit) - X LUBLIN

Reklama

Piosenka, do której muzykę stworzył znany producent Piotr Krygier aka Duit, to część projektu "Miasto Muzyka", stworzonego w ramach akcji Empik Music. Założeniem tego projektu jest tworzenie utworów, w których artyści będą opowiadać o ważnych dla nich miastach. Wkrótce pojawią się kolejne nazwiska gwiazd, które zgodziły się wziąć udział w tej inicjatywie.

Tekst do piosenki "Bliżej" napisała Beata Kozidrak. Stworzyła ona piosenkę nawiązującą do klimatu miasta i swoich osobistych wspomnień. Do utworu nakręcono też wideo, w którym zobaczyć można m.in. Plac Zamkowy, ulicę Grodzką, Złotą, Krakowskie Przedmieście czy III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej, w którym uczyła się wokalistka Bajmu. Efekty pracy piosenkarki i współpracującej z nią ekipy można zobaczyć i usłyszeć w aplikacji Empik Music.

Beata Kozidrak obchodzi 60. urodziny 1 / 11 Beata Kozidrak urodziła się w Lublinie jako najmłodsza z trojga dzieci. Jej mama zajmowała się domem, ojciec natomiast pracował jako przedsiębiorca budowlany. Muzyką zajmowała się od najmłodszych lat. Jako kilkulatka uczyła się gry na skrzypcach, uczęszczała też na zajęcia do ogniska baletowego. W liceum trenowała gimnastykę akrobatyczną i szermierkę, jednak porzuciła je dla śpiewu. Źródło: Agencja FORUM Autor: Jerzy Plonski udostępnij

Projekt "Miasto Muzyka" ma na celu - jak informują jego pomysłodawcy - podkreślić rolę lokalnych społeczności, wspólnoty miejsc, własnych korzeni. Taka idea przyświeca też pomysłowi stworzenia w Lublinie muralu z Beatą Kozidrak.

Uznawana dziś za jedną z najważniejszych polskich wokalistek gwiazda swoją karierę zaczynała od występów koncertów w III LO oraz lubelskich domach kultury i klubach studenckich. Mural, który powstał na stojącym w samym centrum Lublina budynku Astorii został odsłonięty w czwartek 19 listopada. Jest dziełem artystów z warszawskiego GoodLooking Studio, którzy specjalizują się w tworzeniu ręcznie malowanych murali artystycznych.

"Duety artystyczne to już stały element muzycznego świata, jednak projektem 'Miasto Muzyka' tworzymy coś, czego jeszcze nie było. Kolaboracje artystów z miastami, z którymi są osobiście związani, to dla twórców przede wszystkim możliwość uwolnienia kreatywności, a dla słuchaczy interesująca i nieszablonowa muzyczna podróż" - powiedział Tomasz Lisek, brand manager Going, spółki należącej do Grupy Empik.