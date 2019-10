Bayer Full i Boys razem: Zobacz teledysk "Szalona blondynka"

Do sieci trafił teledysk do wspólnej piosenki świętującej 35-lecie grupy Bayer Full oraz zespołu Boys - "Szalona blondynka".

Marcin Miller (Boys) i Sławomir Świerzyński (Bayer Full) połączyli siły /Grzegorz Ksel / Reporter

"Nagranie nowej piosenki to najlepszy pomysł, by uczcić 35 lat na scenie" - mówi w rozmowie z serwisem disco-polo.info Sławomir Świerzyński, lider grupy Bayer Full.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lider Bayer Full: Byłem molestowany przez osoby związane z PO RMF

Początkowo "cesarz disco polo" planował współpracę z innymi tuzami tego gatunku - Zenkiem Martyniukiem (Akcent) i Marcinem Millerem (Boys). Ostatecznie z współpracy "trzech muszkieterów" został duet z Millerem.

"Szalona blondynka" nawiązuje do tekstów przebojów tych wykonawców: "Jesteś szalona" Boys, "Przez twe oczy zielone" Akcentu i "Moja mała blondyneczko" Bayer Full.

"Mieliśmy świetną zabawę, nagrywając wspólnie. Znamy się tyle lat, że dla każdego z nas była to również znakomita okazja do wspomnień" - opowiada Świerzyński.

Clip Bayer Full, Boys Szalona blondynka

Przypomnijmy, że w grudniu 2017 r. podczas gali z okazji 25-lecia Polsatu w Teatrze Wielkim w Warszawie wystąpili "czterej królowie" disco polo: poza wspomnianymi Świerzyńskim, Martyniukiem i Millerem pojawił się także Radek Liszewski (Weekend).

Razem z orkiestrą każdy z nich wykonał swingującą wersję swoich największych przebojów, odpowiednio: "Moja mała blondyneczko", "Przez twe oczy zielone", "Jesteś szalona" i "Ona tańczy dla mnie". Później wszyscy "tenorzy" wspólnie zaśpiewali piosenkę "She Loves You" z repertuaru The Beatles.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Miller (Boys) nie spędzi sylwestra z żoną Newseria Lifestyle

