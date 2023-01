Basia Trzetrzelewska wraca do Polski. Warszawski koncert wyprzedany!

Basia Trzetrzelewska to jedna z najlepszych światowych wokalistek z kręgu jazzu, popu i soulu. Urodziła się we wrześniu 1954 r. w Jaworznie, śpiewała m.in. z zespołami Alibabki i Perfect, ale sukcesy zaczęła odnosić po wyjeździe do USA w 1979 r., a potem do Wielkiej Brytanii, gdzie najpierw występowała z grupą Matt Bianco, by później rozpocząć karierę solową.

Jej dotychczasowe albumy "Time and Tide", "London Warsaw New York", "The Sweetest Illusion", "It’s That Girl Again" osiągnęły międzynarodowy sukces. Były wysoko notowane na najbardziej prestiżowej liście amerykańskiego "Billboardu" oraz świetnie sprzedawały się również m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji i Australii.

W 2018 roku, po dziewięciu latach przerwy, światło dzienne ujrzał piąty studyjny album Basi, zatytułowany "Butterflies". Płytę promował singiel "Matteo", będący klasycznym wcieleniem Basi - energiczną sambą z domieszką kołyszącej melodii, niesionej w rytm perkusji oraz hiszpańskiej gitary.

W 2013 roku Basia została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznaką honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej", przyznaną przez Ministerstwo Kultury. W 2017 roku Basia otrzymała również Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" od polskiego Ministerstwa Kultury za swoje osiągnięcia artystyczne.

Wideo Basia - Bubble

Basia Trzetrzelewska wystąpi w Polsce [GDZIE? KIEDY? BILETY]

W drugiej połowie stycznia 2023, Basia Trzetrzelewska wystąpi w Warszawie, Łodzi oraz Gdańsku.

Polska artystka o światowej sławie zaprezentuje swoje najważniejsze utwory, w tym materiał z najnowszego albumu studyjnego "Butterflies". Bilety na koncert w Warszawie zostały całkowicie wyprzedane.

Fani Basi wciąż mogą zagwarantować sobie udział w koncertach, które odbędą się w Łodzi oraz Gdańsku.

Wideo Basia - Matteo

20 stycznia, Klub Stodoła, Warszawa (SOLD OUT)

21 stycznia, Klub Wytwórnia, Łódź

22 stycznia, Stary Maneż, Gdańsk