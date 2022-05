Bartek Wąsik z autorskim cyklem koncertów Pianokrąg

Bartek Wąsik to pianista, kompozytor i aranżer, laureat wielu krajowych i międzynarodowych konkursów, nagrody fonograficznej Fryderyk oraz Paszportu "Polityki" 2014. Jest współzałożycielem i członkiem Lutosławski Piano Duo oraz kwartetu Kwadrofonik. Występował w Europie, Azji i obu Amerykach. Współpracował też z m.in. Ralphem Kaminskim.

Tegoroczna, trzecia odsłona jego cyklu, będzie naturalną kontynuacją wcześniejszych edycji. Przemyślana i spójna wizja programowa jest dla Bartka Wąsika zawsze priorytetem. Klamrę czterech koncertów stanowić będzie monumentalny cykl "Etiud" amerykańskiego kompozytora Philipa Glassa, który w tym roku obchodzi swoje 85 urodziny. Ta kompozycja jak do tej pory nie doczekała się w Polsce kompletnego wykonania. Bartek Wąsik zaprezentuje w całości dzieło Glassa, które miało już okazję wybrzmieć w większości ważnych dla kultury miejsc na mapie świata, teraz Warszawa ma szansę dołączyć do tego grona.

Wideo Bartek Wąsik plays Ryuichi Sakamoto (live session)

"Etiudy" powstawały w latach 1991-2012. Dzięki tej rozpiętości czasowej są świadkami rozwoju języka muzycznego Glassa. Składają się na dwie księgi, w każdej z nich zawiera się dziesięć kompozycji o bogatym i indywidualnym charakterze, w których pianista ma szansę pokazać nie tylko swoje możliwości techniczne, ale przede wszystkim dojrzałość i wrażliwość muzyczną, tak bardzo potrzebną do interpretacji dzieł amerykańskiego kompozytora.

"Etiudy" będą otwierać i zamykać tegoroczny Pianokrąg, mają stanowić jego prolog i epilog, tworząc przestrzeń dla dwóch dodatkowych wydarzeń, których bohaterami będą Jóhann Jóhannsson, przedwcześnie zmarły islandzki kompozytor i Valentin Silvestrov, którego miniatury fortepianowe są jak "wędrówka przez rozświetlony słońcem las". W przypadku tego pierwszego Bartek Wąsik przygotował recital, będący hołdem dla tego wyjątkowego artysty. Zabrzmią kompozycje z różnych okresów twórczości Jóhannsona, twórcy, za którym świat muzyczny nadal tęskni. Oszczędność środków w połączeniu z ogromną siłą przekazu która drzemie w tej muzyce harmonijnie wpisze się w klimat cyklu, zainspirowany przecież przemówieniem noblowskim Olgi Tokarczuk, gdzie wykonawca jest nie tylko muzykiem, ale też "czułym narratorem".

Koncert z muzyką Valentina Silvestrova ukaże sylwetkę ukraińskiego kompozytora, naszkicowaną m. in. jego "Bagatelami" czy kompozycją "Der Bote ("The Messenger"). Charakter tych miniatur idealnie wpisuje się w przestrzeń w której one wybrzmią. Park Rzeźby otaczający pałac w Królikarni, otulina drzew, śpiew ptaków, czy rozpostarte nad słuchaczami letnie niebo z przesuwającymi się chmurami wzmocnią odbiór tej muzyki. W tym roku dla chętnych słuchaczy udostępniona będzie część przestrzeni Sali Rotundowej, wewnątrz pałacu. Jak dawniej publiczność będzie mogła znów usiąść i odbierać muzykę wokół fortepianu, wśród otaczających dzieł sztuki prezentowanych podczas przypadającej na czas Pianokręgu wystawy "Cyrk".

Ubiegłoroczne edycje solowych, letnich recitali Bartka Wąsika dzięki swojej wyjątkowej formule zgromadziły rekordową liczbę odbiorców. Czuły, zaangażowany, oparty na słowie "krąg" jego autorski projekt jest wynikającym z wrażliwości pianisty zwrotem w stronę wspólnego, rytualnego wręcz słuchania, bycia blisko. Tego typu działanie, angażujące publiczność w sposób aktywny, ambitny muzycznie, choć prosty w swoim wymiarze, stanowi konstruktywną wizję budowania demokratycznej wspólnoty oraz regeneracji sfery publicznej, w imię dowartościowania umiarkowania, wyciszenia i równowagi za którą tak wszyscy tęsknimy.

Bartek Wąsik - Pianokrąg. Spis koncertów:

29.05.2022 - Pianokrąg I: // PHILIP GLASS // ETUDES I-X (BOOK I)

19.06.2022 - Pianokrąg II: // JÓHANN JÓHANNSSON // ORPHÉE

10.07.2022 - Pianokrąg III: // VALENTIN SILVESTROV // THE MESSENGER

07.08.2022 - Pianokrąg IV: // PHILIP GLASS // ETUDES XI-XX (BOOK II)

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne.