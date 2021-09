Bart Sosnowski zmarł 8 września w wieku 38 lat. Nie podano przyczyny śmierci muzyka.

W sieci pojawiły się kondolencje od jego muzycznych przyjaciół i współpracowników. Sosnowskiego pożegnali m.in. Tomasz Organek, Małgorzata Ostrowska, Robert Cichy, Limboski i Żurkowski.

Mystic Production, czyli wytwórnia płytowa, która wydawała albumy Sosnowskiego, rozpoczęła właśnie pre-order specjalnej reedycji płyty "The Hand Luggage Studio".

Jest to nie lada gratka dla kolekcjonerów - album po raz pierwszy ukaże się na płycie winylowej. Dodatkowo całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przekazany rodzinie muzyka - żonie Oli i synowi Leonowi.

Bart Sosnowski nie żyje. Miał zaledwie 38 lat

17 września ma się odbyć pogrzeb muzyka. Informacje o pogrzebie pojawiły się na jego facebookowym profilu.



"17-go września, w piątek, pożegnamy Bartka. Ceremonia odbędzie się w Kościele Środowisk Twórczych (plac Teatralny 18, Warszawa) o godzinie 12.00. Potem odprowadzimy Go na Cmentarz Bródnowski" - czytamy we wpisie.

Kim był Sosnowski?

Sosnowski był znanym polskim kompozytorem i gitarzystą. Grał również na banjo i instrumentach perkusyjnych, a jego cechą charakterystyczną był chropowaty głos ( posłuchaj! ).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sosnowski Gniew

Debiutancki album wydał dopiero w 2019 roku. Płyta nosiła tytuł "The Hand Luggage Studio". Rok później do jego dyskografii dołączył album "Tylko się nie denerwuj". Był nominowany do Fryderyków 2020 w kategorii "Album roku".



Na koncie miał m.in. duet z Małgorzatą Ostrowską ("Hej" - posłuchaj! ), współpracę z Robertem Cichym i Limboskim. Występował na Męskim Graniu 2019.