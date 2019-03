Barbra Streisand broni Michaela Jacksona: "Te dzieci były zachwycone, że mogą tam być"

Barbra Streisand znana jest z kontrowersyjnych wypowiedzi. Ostatnio publicznie wypowiedziała się na temat sprawy Michaela Jacksona - choć współczuje ofiarom, usprawiedliwiała Króla Popu. Gwiazda wspomniała także o ruchu #metoo twierdząc, że może być szkodliwy dla kobiet.

Barbara Streisand znana jest z kontrowersyjnych wypowiedzi /Joe Scarnici /Getty Images

W jednym z wywiadów, którego Barbra Streisand udzieliła brytyjskiej gazecie "Times of London" została zapytana o zdanie na temat głośnego dokumentu "Leaving Neverland" i ofiar Michaela Jacksona. Wokalistka stwierdziła, że to co się stało, to wina rodziców, którzy pozwalali im spać ze swoim idolem.

Reklama

"Jego potrzeby seksualne były jego potrzebami i wynikały z dzieciństwa lub z jego DNA" - powiedziała Streisand.



Dodała też: "Chyba winię rodziców, którzy pozwalali swoim dzieciom z nim sypiać. Dlaczego Michael miałby potrzebować tych małych dzieci, ubranych jak on?".



Wideo Barbra Streisand - Don't Lie to Me (Official Audio)

To nie wszystko, co na temat sprawy powiedziała gwiazda. W dalszej części rozmowy stwierdziła:



"Możecie powiedzieć 'molestowani', ale te dzieci, jak słyszeliście, były zachwycone, że mogą tam być. Obaj pobrali się i obaj mają dzieci, więc to doświadczenie ich nie zabiło". Streisand zaznaczyła, że wierzy ofiarom Jacksona, którymi są bohaterowie "Leaving Neverland" Wade Robson i Jimmy Safechuck. Wokalistka dodała jednak, że tak samo jak ofiarom, współczuje Jacksonowi.

Na jej słowa zareagował na Twitterze reżyser "Leaving Neverland" pisząc: "'To ich nie zabiło', naprawdę to powiedziałaś?!".

Niedługo po tym Streisand wydała oświadczenie, w którym wyjaśniła, że "Nie ma sytuacji ani okoliczności, kiedy w porządku jest wykorzystanie niewinności dzieci przez kogokolwiek. Historie, którymi podzielili się ci dwaj młodzi mężczyźni były bolesne do słuchania, a ja czuję wobec nich współczucie. Najważniejszą rolą bycia rodzicem jest ochrona swoich dzieci. Oczywiste jest, że rodzice dwóch młodych mężczyzn byli również prześladowani i uwiedzeni przez sławę i fantazję".

Gwiazda tłumaczyła się stwierdzając: "Jest mi głęboko przykro z powodu bólu albo nieporozumienia, które spowodowałam, nie wybierając bardziej ostrożnie słów na temat Michaela Jacksona i jego ofiar, ponieważ słowa w formie drukowanej nie odzwierciedlają moich prawdziwych uczuć. Nie chciałem odrzucić traumy, której ci chłopcy w jakikolwiek sposób doświadczyli".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Barbara Streisand wydała nową płytę Interia.tv

W wywiadzie Barbra Streisand odniosła się także do ruchu #metoo, który jej zdaniem może być przyczyna większego bezrobocia wśród kobiet.

"Niestety, spowoduje to, że wiele kobiet nie zostanie zatrudnionych, ponieważ mężczyźni będą obawiać się, że zostaną zaatakowani".



W sprawie Michaela Jacksona głos zabrała także niedawno inna wokalistka Diana Ross, która stwierdziła: "Wierzę i ufam, że Michael Jackson był i jest wspaniałą, niesamowitą siłą dla mnie i dla wielu innych".