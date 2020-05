Barbara Wrońska i Michał Szpak razem w piosence "Zanim". Specjalna płyta "Music 4 Queers & Queens"

Do sieci trafił teledysk "Zanim", w którym siły połączyli Barbara Wrońska i Michał Szpak.

"Utwór porusza kwestię tego, że ludzie niszczą się nawzajem, na oślep uderzając 'kamieniem' - słowem we wszystko co czułe. Nie biorąc pod uwagę tego, że łamią komuś życie. To tyczy się krytykowania czyjejś osobowości, sposobu bycia, twórczości, życia - każdej właściwie sfery. Do współpracy zaprosiłam Michała Szpaka, który bardzo często pada ofiarą takich zachowań. Choć jesteśmy stylistycznie różni to czujemy to samo, a nasze światy się przeniknęły" - opowiada Barbara Wrońska.

Wspomniana piosenka "Zanim" została wybrana na singla promującego dwupłytową składankę "Music 4 Queers & Queens". Wydawnictwo zawiera utwory czołówki polskiej sceny muzycznej, polskich drag queens i debiutantów.

W dniu premiery płyty do sieci trafiły dwa teledyski - do singla Barbary Wrońskiej i Michała Szpaka "Zanim" oraz do bonusa stworzonego przez polskie drag queens Shady Lady, Twoją Starą i Lolę Eyeonyou Potocki - "Technikolor".

"Żyjemy w jednym z najbardziej homofobicznych krajów w Europie podczas gdy inne państwa uznają równość wszystkich, niezależnie od rasy, wyznania, orientacji czy przynależności do jakiejkolwiek grupy. Mam nadzieję, że ten projekt będzie wsparciem dla wolności!" - opowiada Michał Szpak.

Utwór "Technikolor" miał być pierwotnie hymnem tegorocznej Parady Równości, która została odwołana z powodu pandemii koronawirusa.

"Naszą piosenką chcemy wnieść więcej barw w monochromatyczną codzienność. Podobnie jak w 'Czarnoksiężniku z Oz' opuszczamy czarno-biały świat i wyruszamy w podróż po drodze brukowanej każdym kolorem tęczy. Ta przygoda zwana życiem może być barwna, jeśli odważymy się pójść tam, gdzie wieje 'kolorowy wiatr' - mówi Shady Lady.

"Music 4 Queers & Queens" jest kontynuacją wydanej w 2007 roku składanki "Music 4 Boys & Gays". Na dwupłytowym albumie, którego pomysłodawczynią była Kayah znalazły się między innymi utwory Madonny, Kylie Minogue, Moloko czy Björk. Tym razem Kayax nawiązał współpracę z Paradą Równości i stworzył kompilację, na której znaleźli się polscy artyści - którzy chcieli wyrazić swoje poparcie dla postulatów społeczności LGBTQIA.

Na "Music 4 Queers & Queens" znalazły się utwory Kayah, Krzysztofa Zalewskiego, Brodki, Nosowskiej, Mery Spolsky, Ralpha Kaminskiego, Julii Wieniawy, Sorry Boys, a także premierowa piosenka The Dumplings, remiksy Natalii Przybysz i Arka Kłusowskiego.

"Żyjemy w Polsce i wszyscy czujemy to, że wsparcie naszego rodzimego rynku muzycznego jest potrzebne. Cieszy nas fakt, że wszyscy, którzy znaleźli się na tej składance wyrazili chęć uczestnictwa w tym projekcie, a w dołączonej książeczce znajdziecie od nich krótkie słowa wsparcia. Pisałam to 13 lat temu i powtórzę dzisiaj - muzyka dociera do wszystkich, dla niej nie ma różnic. Niezależnie od koloru skóry, płci, orientacji seksualnej, narodowości, religii, przekonań politycznych - muzyka łączy, nie dzieli. Obyśmy wszyscy byli muzyką" - mówi Kayah.

Składanka została wydana aby celebrować czerwcowy Miesiąc Dumy (oryg. Pride Month) i wspierać Paradę Równości.

