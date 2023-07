Bajorson, Gosia Andrzejewicz i Robert Wiewióra razem. Zobacz teledysk "Nie mów mi" i sprawdź tekst

Oprac.: Michał Boroń Wiadomości

Piosenka "Nie mów mi" to efekt współpracy pomiędzy Bajorsonem, Gosią Andrzejewicz i Robertem Wiewiórą. Do sieci trafił już teledysk do tego nagrania.

Bajorson, Gosia Andrzejewicz i Robert Wiewióra nagrali razem piosenkę "Nie mów mi" /materiały prasowe