Wydarzenie organizowane w ramach The Brainstorms Project przez Pollen Audio Group, Richard Wright Music i Dolby Laboratories, odbędzie się w dniach 2-6 października w Dolby's Screening Room & Labs na terenie londyńskiego Soho. Chętni z całego świata mogą zgłaszać się do 21 września na stronie Pollen Audio Group, gdzie znajduje się odpowiedni formularz. Spośród nich zostaną wybrani kandydaci do badania.

Jak poinformowała firma, proces rejestrowany przy użyciu zaawansowanej technologii EEG "uchwyci subtelną dynamikę aktywności neuronowej, która synchronizuje się z muzyką, ujawniając jak umysł danej osoby reaguje na ten ponadczasowy utwór jednego z najbardziej kultowych zespołów na świecie (...) Reakcje mózgu zostaną przekształcone w artystyczną wizualizację, tworząc namacalną i piękną pamiątkę tego doświadczenia"

50 lat płyty "The Dark Side Of The Moon"

W tym roku mija 50 lat od premiery albumu "The Dark Side Of The Moon" Pink Floyd, który powszechnie uznawany jest za jeden z najbardziej wpływowych w historii muzyki popularnej. By uczcić tę rocznicę, 24 marca pojawi się na rynku specjalny zestaw, zawierający m.in. płyty CD i winylowe ze zremasterowaną wersją albumu oraz zapisem koncertu "The Dark Side Of The Moon Live At Wembley Empire Pool, London, 1974".



Syd Barrett: Szalony lider Pink Floyd 1 / 9 Syd Barrett był pod silnym wpływem bitników - to powstały w latach 50. awangardowy ruch promujący m.in. nieograniczoną swobodę twórczą. Melodyjne kompozycje Syda cechował pierwiastek chaosu, często pojawiał się w nich też element, mający za zadanie drażnić odbiorcę. A jeśli dodamy do tego podszyte infantylizmem, fragmentaryczne, czasem pełne absurdu teksty tych utworów, otrzymamy mieszankę, która stanowiła o wyjątkowości dzieł Barretta. Choć był członkiem Pink Floyd jedynie trzy lata, Syd Barrett pozostaje postacią nie tylko intrygującą, ale też otoczoną swoistym kultem. Razem z Pink Floyd muzyk nagrał dwa albumy: "The Piper at the Gates of Dawn" w 1967 roku i "A Saucerful of Secrets" z 1968 roku. Źródło: Getty Images Autor: Chris Walter/WireImage

Wśród atrakcji specjalnego wydania "The Dark Side Of The Moon" wyróżnić można jeszcze: płyty Blu-Ray i DVD audio z tzw. miksem 5.1 (przestrzennym) oryginalnego albumu i miksem w technologii Dolby Atmos, repliki dwóch 7-calowych singli, plakaty, naklejki, replikę zaproszenia na prasową zapowiedź albumu w London Planetarium z lutego 1973 roku oraz książkę "Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon: 50th Anniversary", którą zilustrowano unikatowymi zdjęciami wykonanymi w latach 1972-1975.

Wideo Pink Floyd - The Great Gig In The Sky (PULSE Restored & Re-Edited)

Zestaw ze wszystkimi tymi rarytasami można już zamawiać. Kosztuje 299,98 dolarów (na Amazonie) lub 262,99 funtów na stronie zespołu. Wspomniany zapis londyńskiego koncertu będzie dostępny także oddzielnie. Koncertowa płyta CD kosztuje 12,99 funtów, a winylowa 19,99.

Przypomnijmy, że z "The Dark Side Of The Moon" pochodzą takie utwory, jak m.in. "Money", "Us and Them" czy "The Great Gig in the Sky". Podstawowy skład biorący udział w nagraniach tworzyli: David Gilmour (wokal, gitara), Roger Waters (bas, wokal, teksty), Nick Mason (perkusja) i Richard Wright (instrumenty klawiszowe).



To drugi największy bestseller wszech czasów po "Thrillerze" Michaela Jacksona - na całym świecie rozeszło się ponad 50 mln egzemplarzy. Płyta spędziła bez przerwy 949 tygodni (18 lat) na amerykańskiej liście Billboard 200, to absolutny rekord.

Zdjęcie Pink Floyd po raz ostatni razem w tym składzie: od lewej David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason i Rick Wright. Londyn, 2 lipca 2005 r. / JOHN D MCHUGH / AFP