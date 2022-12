Benito Martinez Ocasio, znany na całym świecie jako Bad Bunny , znów przejął obowiązki Świętego Mikołaja. Raper i piosenkarz po raz piąty wziął udział w corocznej charytatywnej imprezie organizowanej w San Juan przez jego fundację Good Bunny Foundation. Muzyk założył ją, by "poprawiać jakość życia młodzieży z Portoryko i przyszłych gwiazd poprzez wspieranie młodzieżowych inicjatyw artystycznych i sportowych we współpracy z innymi organizacjami non-profit".

Reklama

Fundacja gwiazdora przeprowadziła kilka akcji humanitarnych po tym, jak w 2017 roku lądy graniczące z Morzem Karaibskim nawiedził niszczycielski huragan Maria. Rok później powstała inicjatywa o nazwie "La Nueva Tradición", w ramach której artysta dostarcza świąteczne prezenty dzieciom z rodzinnego Portoryko.

Clip Bad Bunny Neverita

Podczas tegorocznej edycji imprezy, która odbyła się 27 grudnia na terenie hali widowiskowej Roberto Clemente Coliseum w San Juan, wspomagany przez wolontariuszy Bad Bunny wręczył maluchom 25 tys. gwiazdkowych podarków. Mali uczestnicy wydarzenia otrzymali m.in. instrumenty muzyczne, artykuły plastyczne i sprzęt sportowy.

Instagram Rolka Rozwiń

"To był magiczny dzień wypełniony tradycyjnymi świątecznymi zabawami" - czytamy w opublikowanym w mediach społecznościowych poście fundacji artysty.

Good Bunny Foundation zajmuje się obecnie wieloma charytatywnymi projektami. Jednym z nich jest inicjatywa o nazwie "Play Ball Again", która ma na celu odbudowanie boisk baseballowych Małej Ligi na terenie Portoryko. "Gdy dorastałem na wyspie, mnóstwo czasu spędzałem grając w piłkę w parkach, które zostały zniszczone. W parkach podobnych do tych trenowało wielu wybitnych zawodników, takich jak Roberto Clemente, Yadier Molina, Roberto Alomar, Edgar Martinez czy Ivan Rodriguez. Musimy odbudować te boiska, by wesprzeć nowe pokolenie dorastających sportowców. To pierwszy krok na drodze ku odrodzeniu sportu na wyspie" - powiedział Bad Bunny w udostępnionym mediom oświadczeniu.

Kim jest Bad Bunny?

Pochodzący z Portoryko Bad Bunny, czyli Benito Antonio Martinez Ocasio, to obecnie jeden z najpopularniejszych twórców muzyki na świecie, a jeżeli brać pod uwagę liczby, m.in. te ze Spotify, to obecnie największa gwiazda muzyki na świecie.

W corocznym podsumowaniu Spotify, Bad Bunny okazał się najczęściej słuchanym artystą w serwisie w trakcie minionych 12 miesięcy. Wyprzedził m.in. Taylor Swift, Drake’a, Adele i BTS. Co więcej wokalista znalazł się na szczycie tego zestawienia trzeci raz z rzędu.

W tym roku wydał świetnie przyjętą przez słuchaczy oraz dziennikarzy płytę "Un Venaro Sin Ti", która okazała się jednym z najlepszych albumów według "Time", Pitchforka, "Los Angeles Times", "Rolling Stone" i "Complex".

Od sierpnia Bad Bunny promował krążek na trasie koncertowej "World's Hottest Tour", która zakończyła się 10 grudnia. Była to najlepiej zarabiająca trasa koncertowa w historii latynoskiego artysty.