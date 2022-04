"Ten numer powstał przez przypadek. Po wielu pochmurnych dniach wszedłem do studia, żeby kontynuować pracę nad moim albumem 'Dziewczyna Dilera'. W momencie gdy zobaczyłem słońce, stwierdziłem, że nie będę pisał mrocznego utworu. I tak powstał pogodny, rytmiczny kawałek, który nadaje się na każdą okazję" - mówi B.R.O.

Teledysk "Jeszcze będzie pięknie" powstał w jednym z warszawskich studiów nagraniowych na zasadzie one shotu. W teledysku oprócz córki Jakuba Bireckiego, wzięło udział mnóstwo jego fanów, a także znanych influencerów: Michał Gała, Dominik Łupicki, Krystian Rafacz (znany jako Ekajestem), Sebastian Kowalczyk, Czarek Czaruje czy Radek Kapias (Warjat Radek).



Reklama

Clip B.R.O Jeszcze będzie pięknie

Sprawdź tekst "Jeszcze będzie pięknie" w serwisie Tekściory.pl!

Kim jest Jakub B.R.O Birecki?

Polski raper i producent muzyczny w młodości był piłkarzem Startu Otwock i juniorskich drużyn Polonia Warszawa. Karierę muzyczną rozpoczął w 2009 roku nielegalem "Univers Story". Następnie ukazały się kolejne wydawnictwa Bireckiego: "Next Level" i minialbum "Next Seven".

W 2019 roku wystąpił na Polsat SuperHit Festival z utworem "Mówiła mi", za który otrzymał potrójną platynową płytę. W 2020 roku ukazały się dwa wydawnictwa: rapowe "Next Level 3" oraz popowo-funkowe "Delorean". Raper zaskoczył wtedy swoim nowym muzycznym obliczem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sławomir i Kajra przed Polsat Superhit Festiwal 2019 w Sopocie INTERIA.PL

Pod koniec 2020 roku podjął współpracę z Karolem Frizem Wiśniewskim i całą Ekipą. Został songwriterem i trenerem wokalnym youtuberów. Napisał kilkanaście utworów na debiutancki album influencerów "Ekipa - Sezon 3", który już w przedsprzedaży pokrył się platyną. W 2022 roku stworzył tytułowy utwór do serialu TVN "Bunt". Zagrał w nim również samego siebie. Jesienią 2022 roku planuje wydać album koncepcyjny "Dziewczyna Dilera".