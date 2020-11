Azarath: Zobacz pierwszy teledysk w historii zespołu

Black / deathmetalowcy z tczewskiej grupy Azarath opublikowali nowy utwór, do którego powstał wideoklip.

Zespół Azarath przygotował dla fanów niespodziankę /Aleksander Ikaniewicz /materiały prasowe

Chodzi o kompozycję "Beyond The Gates Of Burning Ghats", która zamyka podstawowy program "Saint Desecration", siódmego longplaya pomorskiej formacji. Jest to zatem trzeci - po "Sancta Dei Meretrix" i "No Salvation" - przedpremierowo opublikowany utwór z nowej płyty Azarath.

To jednak nie koniec, bowiem do kompozycji "Beyond The Gates Of Burning Ghats" nakręcono teledysk, pierwszy w 22-letniej historii Azarath. Jego produkcją zajęła się uznana wrocławska Grupa 13 (m.in. Kreator, Behemoth, Amon Amarth).

Przypomnijmy, że pierwsza od trzech lat płyta podopiecznych Agonia Records ujrzy światło dzienne już w piątek, 27 listopada.

Dodajmy, że Azarath tworzą Inferno (perkusja; Behemoth, Witchmaster, eks-Damnation), Bart (gitara; Armagedon, eks-Damnation), Peter (bas; eks-Lost Soul) oraz Skullripper (wokal / gitara; Embrional), który na "Saint Desecration" debiutuje w barwach tczewskiego zespołu.

Teledysk "Beyond The Gates Of Burning Ghats" Azarath możecie zobaczyć poniżej: