Azarath: Szczegóły premiery albumu "Saint Desecration"

Pod koniec listopada swą premierę mieć będzie nowa płyta tczewskiej grupy Azarath.

Zespół Azarath przed premierą nowej płyty /Aleksander Ikaniewicz /materiały prasowe

Jak informuje pilska Agonia Records, album "Saint Desecration" trafi na sklepowe półki 27 listopada. Materiał dostępny będzie w wersjach winylowych, w edycji CD oraz drogą elektroniczną.

Autorką okładki siódmej płyty death / blackmetalowców z Pomorza jest Marta Promińska (Hypnagogic Painting).

Przypomnijmy, że "Saint Desecration" zarejestrowano i zmiksowano w Tall Pine Records pod okiem Haldora Grunberga z Satanic Audio, który odpowiadał również za miks. Mastering siódmego longplaya Azarath odbył się w Audiosiege Studio, czym zajął się Brad Boatright.

W wersji CD (digipack) znajdziemy bonusowy numer "Pure Hate" - przeróbkę szwedzkiego Marciless z ich kultowego debiutu "The Awakening" z 1990 roku. Gościnnie usłyszymy tu wokal Killera z mieleckiej formacji Stillborn (oraz Anima Damnata i Genius Ultor).

Oto program albumu "Saint Desecration":

1. "Death-at-Will"

2. "Sancta Dei Meretrix"

3. "Let Them Burn..."

4. "Fall Of The Blessed"

5. "No Salvation"

6. "Profanation"

7. "Reigning Over The Death"

8. "Life Is Death, Death Is Life"

9. "Inflicting Blasphemy Upon The Heavens"

10. "Beyond The Gates Of Burning Ghats"

11. "Pure Hate" (przeróbka Merciless).