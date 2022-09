Hollywoodzka Aleja Sławy wzbogaciła się właśnie o kolejną gwiazdę. W środę 31 sierpnia odbyła się uroczysta ceremonia odsłonięcia nowej pięcioramiennej tablicy honorującej osiągnięcia Avril Lavigne. Nazywana niegdyś "księżniczką pop-punku" piosenkarka została doceniona za "tworzenie muzycznej historii, przecieranie szlaków innym młodym artystom i bicie rekordów popularności".

Avril Lavigne z gwiazdą w Hollywoodzkiej Alei Sławy. "Jestem niesamowicie wdzięczna"

"To nie była skomplikowana decyzja. Avril jak nikt zasługuje na to wyróżnienie. Jej fani bombardowali mnie pytaniami, kiedy wreszcie dostanie swoją gwiazdę. Jestem niesamowicie podekscytowana faktem, że ten czas właśnie nadszedł" - powiedziała Ana Martinez z przyznającej gwiazdy Izby Handlu Hollywood. Moment wybrano nieprzypadkowy - w tym roku przypada 20. rocznica wydania debiutanckiego albumu wokalistki zatytułowanego "Let Go".

Sama wokalistka w swoim przemówieniu wspominała, jak mając 16 lat po raz pierwszy odwiedziła Hollywoodzką Aleję Sławy. Pokazała też zdjęcie dokumentujące tę wizytę. Widać na nim uśmiechniętą od ucha do ucha Avril, która dumnie pozuje obok gwiazdy Toma Cruise’a.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Avril Lavigne w duecie z Nicki Minaj. 123RF/PICSEL

"Kiedy pojechałam do Hollywood, musiałam tu przyjść, bo to miejsce kultowe. Spoglądając na te wszystkie legendarne nazwiska, nawet nie śmiałam marzyć, że i moje kiedyś się tu znajdzie. Jestem niesamowicie wdzięczna. To jeden z najlepszych dni mojego życia" - powiedziała.

W ceremonii uczestniczyli przyjaciele i współpracownicy kanadyjskiej piosenkarki. Jedną z zaproszonych osób był Machine Gun Kelly, który w rozmowie z mediami nie krył podziwu dla jej osiągnięć.

"Jest prawdziwą gwiazdą rocka, a zarazem niezwykle autentyczną i oddaną swoim fanom osobą. Chciałbym, żeby moje piosenki miały kiedyś tak duży wpływ na słuchaczy, jak ma to miejsce w jej przypadku" - powiedział o koleżance po fachu muzyk.

"Dzisiaj kocham tworzyć muzykę bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Mam nadzieję, że następny 16-latek z jakiegoś małego miasteczka, który pewnego dnia przyjedzie do Hollywood pełen nadziei i marzeń, zobaczy tę gwiazdę i pomyśli: 'O mój Boże, moje nazwisko też może się tu znaleźć!'. Bo faktycznie może" - powiedziała na zakończenie swojej mowy Lavigne.

Clip Avril Lavigne Sk8er Boi (Live In Toronto)

Sprawdź tekst do utworu "Skater Boy" w serwisie Tekściory.pl

Avril Lavinge - kim jest?

Wokalistka wydała swój debiutancki album w 2002 roku. Promowały go takie single jak "Complicated", "Sk8er Boi" czy "I’m with You".

Kolejne albumy "Under My Skin" czy "The Best Damn Thing" tylko umocniły jej pozycję na arenie ogólnoświatowej. O ile pierwszy z nich wypełniony był cięższym, rockowym brzmieniem, i zawierał bardzo osobiste teksty ("My Happy Ending", "Nobody’s Home"), tak kolejny był radykalną zmianą stylu artystki. Promujący go singiel "Girlfriend" stał się hitem w Polsce, jak i na całym świecie. Album zdobył status Złotej Płyty w kraju nad Wisłą.

Do tej pory Avril Lavigne wydała 6 albumów studyjnych, oprócz wymienionych wcześniej są to "Goodbye Lullaby" (2011), "Avril Lavigne" (2013) oraz zamykający jej dyskografię krążek "Head Above Water" (2019). Wokalistka napisał również piosenki do filmów "Eragon" ("Keep Holding On") oraz "Alicji w Krainie Czarów" w reżyserii Tima Burtona.

