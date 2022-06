Avril Lavigne od lat w wywiadach podkreślała, że uwielbia gotować, bo to pozwala jej się zrelaksować i pozbyć się stresu. O tym, że w kuchni radzi sobie świetnie, jej fani mogli się przekonać w trakcie pandemii. Na swoim profilu na TikToku artystka prezentowała różnorodne dania - od prostych makaronów, sałatek i tortilli aż po wykwintną wołowinę w rozmarynie.

Najwyraźniej minione dwa lata zachęciły wokalistkę spożytkowania kulinarnego hobby. W najnowszym wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "The Guardian" Avril zapytana o plany na ten rok wymieniła bowiem - oprócz nagrania bożonarodzeniowej płyty i stworzenia własnej linii kosmetyków do makijażu - wydanie książki kucharskiej.

"Potrafię ugotować wszystko - makarony, sosy sałatki, dania wegetariańskie, zupy. Przygotowywane przeze mnie potrawy trafią w gusta prawdziwych smakoszy" - przyznała bez zbędnej skromności piosenkarka.

Choć Avril jest zwolenniczką zbilansowanej diety, w jej książce nie zabraknie również dań dla prawdziwych łasuchów. Z pewnością wiele inspiracji odnajdą w niej fani kuchni włoskiej, po którą artystka chętnie sięga.

"Chcę żeby był to zbiór przepisów, które sama chętnie wykorzystuję. Oczywiście mogłabym stworzyć książkę, która będzie zbiorem jedynie zdrowych potraw, ale chyba każda osoba, która dba o swoją dietę, czasem lubi sobie dogodzić i pofolgować. Jak we wszystkim, chodzi o balans. Chcę żeby był to zbiór moich ulubionych potraw, które od lat królują w mojej kuchni" - zapowiedziała artystka.

Avril Lavinge - kim jest?

Wokalistka wydała swój debiutancki album w 2002 roku. Promowały go takie single jak "Complicated", "Sk8er Boi" czy "I’m with You".

Kolejne albumy "Under My Skin" czy "The Best Damn Thing" tylko umocniły jej pozycję na arenie ogólnoświatowej. O ile pierwszy z nich wypełniony był cięższym, rockowym brzmieniem, i zawierał bardzo osobiste teksty ("My Happy Ending", "Nobody’s Home"), tak kolejny był radykalną zmianą stylu artystki. Promujący go singiel "Girlfriend" stał się hitem w Polsce, jak i na całym świecie. Album zdobył status Złotej Płyty w kraju nad Wisłą.

Do tej pory Avril Lavigne wydała 6 albumów studyjnych, oprócz wymienionych wcześniej są to "Goodbye Lullaby" (2011), "Avril Lavigne" (2013) oraz zamykający jej dyskografię krążek "Head Above Water" (2019). Wokalistka napisał również piosenki do filmów "Eragon" ("Keep Holding On") oraz "Alicji w Krainie Czarów" w reżyserii Tima Burtona.

