Avril Lavigne o swojej chorobie: Leżałam w łóżku przez dwa lata

Przypomnijmy, że Arvil Lavigne musiała nagle przerwać karierę po wydaniu albumu "Avril Lavigne". W 2014 roku wokalistka w wyniku ugryzienia przez kleszcza zachorowała na boreliozę. We wrześniu tego roku wokalistka wystosowała do fanów specjalny apel o najgorszym okresie jej życia.

"Zdecydowałam się być szczera na temat moich zmagań, otwarta i wrażliwa bardziej niż kiedykolwiek wcześniej" - napisała Lavigne i dodała, że ma zamiar wystartować z fundacją gromadzącą środki zapobiegające boreliozie. Wkrótce zapoczątkowana zostanie inicjatywa edukowania i pomagania innym w walce z tą chorobą.

"Pięć lat temu zniknęłam po wydaniu mojego ostatniego albumu. Ostatnie lata spędziłam na walce z boreliozą. To były najgorszy czas w moim życiu zarówno fizycznie jak i emocjonalnie. Przekułam swoją walkę w muzykę. Pisałam piosenki w łóżku i na kanapie" - tłumaczyła wokalistka.



W rozmowie z magazynem "Billboard" Lavigne ponownie wspominała ciężkie chwile w swoim życiu. "Byłam zmęczona, obłąkana, nie miałam sił wyjść z łóżka. Myślałam - co się do cholery ze mną dzieje" - wspominała o czasie przed diagnozą.

Artystka tłumaczyła, że aby dowiedzieć się, co jej jest, odwiedziła wielu lekarzy, ci jednak nie do końca potrafili postawić trafną diagnozę. W końcu dowiedziała się, że choruje na boreliozę.

Wsparcie otrzymała od jednej z uczestniczek programu "Żony Beverly Hills", matki modelek Gigi i Belli Hadid - Yolandy Hadid. Kobieta również cierpiała na boreliozę i dała piosenkarce namiary na odpowiednich specjalistów.



"Byłam przykuta do łóżka przez pieprzone dwa lata. To robak - kleszcz - więc bierzesz antybiotyk i go zabijasz. Ale to mądry robak. Zmienia się w torbiel, więc musisz brać jeszcze inne antybiotyki. Byłam przez długi czas źle diagnozowana i miałam trochę prze***ane" - zdradziła Lavigne.

"Pogodziłam się z tym, że umrę. W pewnym momencie czułam się, jakbym tonęła i walczyła o to, aby zaczerpnąć odrobinę powietrza" - opowiadała wokalistka. Swoje przeżycia zawarła również w piosence "Head Above Water".



Wokalistka opowiedziała również o słynnym wywiadzie dla "Good Morning America", podczas którego totalnie się rozkleiła, opowiadając o swojej chorobie. "Nie byłam na to gotowa" - wyznaje trzy lata po jego emisji.