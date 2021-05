Avicii patronem słynnej areny w Sztokholmie. Chcą zwrócić uwagę na zdrowie psychiczne

Szwedzki DJ Avicii, który w 2018 roku popełnił samobójstwo, został oficjalnym patronem słynnej areny Globen w Sztokholmie. Miejsce to znane z koncertów i imprez sportowych będzie promować zdrowie psychiczne.

Avicii, jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie ( sprawdź singel "Hey Brother"! ), został znaleziony martwy w kwietniu 2018 roku w posiadłości należącej do sułtana Omanu. W tym kraju szwedzki DJ spędzał wakacje.

