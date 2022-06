Avatarium i nowa płyta "Death, Where Is Your Sting". Posłuchaj singla "God Is Silent"

Produkcją "Death, Where Is Your Sting" zajął się Marcus Jidell, gitarzysta zespołu, a prywatnie mąż Jennie-Ann Smith, charyzmatycznej wokalistki Avatarium. Przy miksie pomagał mu Mats Valentin, za mastering zaś odpowiada Svante Forsbäck.

Po latach współpracy z Nuclear Blast Records, tym razem nowy album rockowo-doommetalowego kwintetu ze Sztokholmu wyda hamburska AFM Records.

Materiał, którego premierę zaplanowano na 21 października, dostępny będzie m.in. wraz z dodatkową płytą z alternatywnymi wersjami wcześniejszych kompozycji Avatarium.



9 czerwca Szwedzi wypuścili pierwszy singel z następcy "The Fire I Long For" (2019 r.). Premierowego utworu "God Is Silent" Avatarium możecie posłuchać poniżej:

Wideo God Is Silent

Oto program albumu "Death, Where Is Your Sting":



1. "A Love Like Ours"

2. "Stockholm"

3. "Death, Where Is Your Sting"

4. "Psalm For The Living"

5. "God Is Silent"

6. "Mother Can You Hear Me Now"

7. "Nocturne"

8. "Transcendent".