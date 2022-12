Do tej pory Ava Max wypuściła single "Maybe You're The Problem" (26 mln odsłon), opublikowany latem seksowny "Million Dollar Baby" napędzany samplami "Can't Fight The Moonlight" LeAnn Rimes (ponad 20 mln) i utrzymany w klimacie disco "Weapons".

"Million Dolar Baby" szybko stał się faworytem fanów 28-letniej wokalistki. Magazyn "Paper" obwołał ją "euforyczną euro-dance'ową piosenką". Za teledysk odpowiada Andrew Donoho (m.in. Khalid, Janelle Monae, Paul McCartney).

Reklama

Teraz do sieci trafił singel "Dancing's Done" ( sprawdź! ), który przywołuje skojarzenia z muzyką dance i disco lat 80.

Swój nowy popowy hymn Max stworzyła we współpracy z nagradzanymi Grammy autorami i producentami, wśród których znaleźli się Henry Walter (Miley Cyrus, Maroon 5), Mathew James Burns (Lady Gaga, Ariana Grande), Peter Rycroft (Little Mix, Becky Hill), Sean Douglas (Lizzo) i Pablo Bowman (Jonas Brothers, Anne-Marie).

Wideo Ava Max - Dancing’s Done (Official Audio)

Sprawdź tekst piosenki "Dancing's Done" w serwisie Tekściory.pl!

Nowy singel zapowiada drugą płytę amerykańskiej wokalistki - "Diamonds & Dancefloors". Ostatecznie materiał będzie miał premierę 27 stycznia 2023 r. (pierwotnie zapowiadano go na październik 2022 r.). W lutym gwiazda ścięła swoje włosy (charakterystyczna fryzura nazywana "Ava Cut") i przefarbowała je z koloru blond na czerwony (ostatnio znów wróciła do wersji blond).

Następca potrójnie platynowego w Polsce debiutu "Heaven & Hell" (2020) został nazwany "początkiem nowej ery", a sama Ava zapowiedziała, że będzie to jej najbardziej osobisty materiał.

Ava Max - szczegóły płyty "Diamonds & Dancefloors" (tracklista):

1. "Million Dollar Baby"

2. "Sleepwalker"

3. "Maybe You're the Problem"

4. "Ghost"

5. "Hold Up (Wait a Minute)"

6. "Weapons"

7. "Diamonds & Dancefloors"

8. "In the Dark"

9. "Turn Off the Lights"

10. "One of Us"

11. "Get Outta My Heart"

12. "Cold as Ice"

13. "Last Night On Earth"

14. "Dancing's Done".

Kim jest Ava Max?

Ava Max (jej prawdziwe nazwisko to Amanda Ava Koci) to mająca albańskie korzenie wokalistka i autorka tekstów. Do mainstreamu przedarła się w 2018 roku za sprawą utworu "Sweet but Psycho" ( zobacz! ), który trzykrotnie pokrył się platyną w USA. Piosenka, która dotarła na szczyt list przebojów w ponad 20 krajach, ma ponad 3,5 miliarda streamów. W Polsce singel osiągnął diamentowy status.

Clip Ava Max Sweet but Psycho

Jej kolejne przeboje: "So Am I", "Salt" i "My Head & My Heart", sprawiły, że w Avie Max zaczęto widzieć nową gwiazdę popu. Jej debiutancka płyta "Heaven & Hell" ukazała się w 2020 roku.

Wokalistka jednak nie zatrzymała się. W 2021 roku zaprezentowała singel "Every Time I Cry" ( posłuchaj! ), a wiosną 2022 roku ukazał się jej kolejny utwór "Maybe You're The Problem", który był zapowiedzią albumu "Diamonds And Dancefloors".

Clip Ava Max Maybe You're The Problem

Gwiazda zaprezentowała się polskiej publiczności podczas tegorocznego Kraków Live Festival.