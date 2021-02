Ava Max przedstawia elektryzujący klip do singla "My Head & My Heart"

Globalna popowa sensacja, Ava Max, wraca z elektryzującym i eksplodującym nowym klipem do ostatniego singla "My Head & My Heart".

Ava Max znów podbije polskie radiostacje? /Mariano Regidor/Redferns /Getty Images

W teledysku Ava porywa nas w rozpędzoną, wyzwalającą i wypełnioną tańcem podróż. Za reżyserię odpowiadają Charm La'Donna i Emil Nava.



"To moje ulubione wideo z dotychczas zrealizowanych" - mówi o klipie artystka. "Myślę, że po raz pierwszy fani mogą zobaczyć na ekranie prawdziwą mnie. A to dopiero początek."

Przypomnijmy, że wydany we wrześniu 2020 roku debiutancki album wokalistki "Heaven & Hell" do tej pory pokrył się w Polsce platyną, a każdy z wydanych singli uzyskał status minimum podwójnej platyny. Ava była też najczęściej odtwarzaną artystką w polskich rozgłośniach radiowych w 2020 roku, a pięć singli dotarło na szczyt listy Airplay.

Clip Ava Max My Head & My Heart

Ava Max to córka albańskich imigrantów, która talent szlifowała od podstawówki. Rozgłos na światową skalę zdobyła w 2018 roku za sprawą przeboju "Sweet but Psycho" ( sprawdź! ). Utwór w 2020 roku miał 2,1 miliarda odsłuchów i trafił do pierwszej dziesiątki notowania Billboard Hot 100.



Sukces Avy ugruntowały kolejne single - "So Am I" (806 milionów streamów, zobacz! ), "Salt" (1,5 miliarda streamów, sprawdź! ), "Kings & Queens" (848 milionów odtworzeń, zobacz! ) oraz "Who's Laughing Now" (255 milionów odsłuchów, posłuchaj! ). Pomimo chaosu, który ogarnął świat w 2020 roku, Avie udało się ukończyć debiutancki album "Heaven & Hell", który ukazał się 18 września.



Media na całym świecie okrzyknęły wokalistkę: popową księżniczką, następczynią Madonny oraz nową Lady Gagą. Jednak to ostatnie określenie nie do końca przypadło do gustu samej zainteresowanej.



"Wiele osób mnie o niej porównuje, jest niesamowita, jest artystką dekady, więc nie trudno powiedzieć o niej coś złego. Myślę, że wiele osób nas do siebie porównuje, bo mamy blond włosy i nagrywamy pop, co jest dziwne. Ludzie nie powinni porównywać tak często kobiet" - mówiła "The Sun".



