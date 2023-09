Autopsy z albumem "Ashes, Organs, Blood And Crypts". Kiedy premiera?

Świeży materiał legendarnych deathmetalowców z Kalifornii zarejestrowano w studiach Sharkbite i Earhammer, w których za konsoletami zasiedli Scott Evans i Greg Wilkinson, basista Autopsy odpowiedzialny również za miks. Mastering wykonał Ken Lee. Okładkę zaprojektował uznany amerykański artysta Wes Benscoter.

"Ashes, Organs, Blood And Crypts" będzie 10. studyjnym albumem Autopsy, którego początki sięgają drugiej połowy lat 80. Nowa płyta podopiecznych brytyjskiej Peaceville Records dostępna będzie w czterech wersjach winylowych, w edycji CD oraz cyfrowo. Jej premierę zaplanowano na 27 października.

"Morbidity Triumphant", poprzedni longplay Autopsy, trafił na rynek pod koniec września ubiegłego roku.

Z próbką nowej płyty Amerykanów możecie się zapoznać w poniższej zapowiedzi:

Wideo Autopsy - Ashes, Organs, Blood & Crypts - new album trailer

Autopsy - szczegóły albumu "Ashes, Organs, Blood And Crypts":

1. "Rabid Funeral"

2. "Throatsaw"

3. "No Mortal Left Alive"

4. "Well Of Entrails"

5. "Ashes, Organs, Blood And Crypts"

6. "Bones To The Wolves"

7. "Marrow Fiend"

8. "Toxic Death Fuk"

9. "Lobotomising Gods"

10. "Death Is The Answer"

11. "Coagulation".