O kryzysie w związku Willa Smitha i jego żony Jady Pinkett Smith głośno zrobiło się w połowie 2020 roku. Aktorka zdradziła swojego męża z wokalistą Augustem Alsiną (sprawdź!).

Gdy sprawa wyszła na jaw piosenkarz zdecydował się wykorzystać swoje pięć minut i nagrał utwór "Entanglements" (w tłumaczeniu "poplątanie"; posłuchaj!)

Reklama

To właśnie terminu "poplątanie" użyła żona Willa Smitha (zobacz!), przyznając się do zdrady w odcinku programu "Red Table Talk". Zanim aktorska para opowiedziała w nim o wszystkim, August Alsina utrzymywał, że Smith udzielił mu zgody na romans ze swoją żoną. Jada i Will kategorycznie temu zaprzeczyli.

Wideo #willsmith #jadapinkett #augustalsina WILL AND JADA RED TABLE TALK FULL VIDEO -Romantic moments

Odcinek "Red Table Talk" ze Smithami w roli głównej odbił się w sieci szerokim echem. W ciągu pierwszej doby od emisji obejrzało go ponad 15 milionów widzów. Jak nietrudno się domyślić, singel Alsiny też cieszył się też sporą popularnością.



Wideo August Alsina & Rick Ross - Entanglements (Audio)

August Alsina z kolejną piosenką o Pinkett Smith. Kolejna afera wisi w powietrzu?

Jeszcze w 2021 roku mówiło się, ze Will Smith i jego żona rozwiodą się, nic takiego się jednak nie stało, a gwiazdy nadal są ze sobą (i wywołują sporo kontrowersji, jak to miało miejsce na tegorocznych Oscarach).

Krótko po skandalu z uderzeniem Chrisa Rocka, August Alsina zdecydował ponownie wyciągnąć na wierzch wątek jego romansu z żoną Willa Smitha i opublikował utwór "Shake The World".



Zdjęcie August Alsina i Jada Pinkett Smith / Paras Griffin / Getty Images

Na początku piosenki Alsina wyjaśnia, że po publikacji utworu spadła na niego fala krytyki i chciano go "anulować". Na końcu natomiast wprost nawiązuje do poprzedniego utworu.

"Well, of course some shit was bound to go down when you tangled up with the world's favorite" ("Oczywiście, że spada na ciebie trochę syfu, gdy plątasz się z ulubieńcem świata").



Wideo August Alsina - Shake The World (Official Audio)

Piosenka nie przypadła jednak wszystkim fanom wokalisty do gustu. "Koleś, ta nowa piosenka to dno. Źle to wygląda. Nie jesteś ofiarą w tej historii. Podjąłeś decyzję, aby przespać się z żoną innego mężczyzny i teraz jest czas konsekwencji" - czytamy w mediach społecznościowych.