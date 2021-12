Asia Nawojska zapowiada „Zimowe piosenki”. Posłuchaj singla „Mów ile chcesz"!

"Zimowe piosenki" od Asia Nawojskiej to nic innego jak trochę ciepła w chłodne dni i długie wieczory, trochę mówienia do siebie do ucha i przytulenia się na tę zimę.

Projekt specjalny zawierający dwie piosenki pojawił się premierowo 6 grudnia 2021 roku wraz z utworem "Mów ile chcesz" i towarzyszącym mu lyric video autorstwa Zofii Kosiby.

Piosenkę napisała i zaśpiewała Asia dodatkowo wsparta przez Magdę Nawojską (skrzypce) i Klaudię Borowiec (wiolonczela). Utwór wyprodukował duet SARAPATA.



Reklama

Wideo Asia Nawojska - Mów ile chcesz

"Ile razy ktoś nam na coś nie pozwalał, bądź co gorsza same sobie nie pozwalałyśmy? Ile razy przepłakałyśmy zimę tęskniąc i marznąc? Dziewczyńsko ubrana piosenka szepcząca nam do ucha by zawsze brać i dawać to co się czuje, oraz by zadomowić się w środku siebie, bo w zimie się serce ma do smutnych piosenek, ale kto powiedział, że musi tak zostać? Niech Nam zima dobrą będzie" - pisze Asia Nawojska.



Asia Nawojska tworzy, pisze, gra i śpiewa. Pianistka, wokalistka, aranżer. Laureatka Ogólnopolskich Festiwali zarówno jako autorka, jak i interpretatorka. Pomysłodawczyni i reżyserka koncertu "Lema Pamięci" organizowanego w ramach Roku Lema. Szukająca, i z radością błądząca, gdzieś pomiędzy muzyką klasyczną, alternatywą a indie popem i folkiem, samozwańczo nazywająca swoją muzykę częścią eclectic soundu.

Clip Asia Nawojska Czekam

W 2018 roku wystartowała z debiutancką, samodzielnie wydaną EP "Kwiaty do domu" i nagrywając na niej autorski materiał zamknęła w różnorodnych utworach swój głos, fortepian oraz instrumenty smyczkowe i perkusjonalia. W swoich piosenkach snuje opowieści o ludziach, zdarzeniach i nieuchwytnych.