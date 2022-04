Przypomnijmy, że ASAP Rocky i Rihanna oficjalnie potwierdzili, że są parą w 2021 roku. Niedługo potem wokalistka potwierdziła, że jest w ciąży z 33-letnim raperem. Co więcej pochodząca z Barbadosu piosenkarka miała określić Rocky’ego "miłością swojego życia".

"Jest o wiele lepiej, gdy masz tę jedyną. Ona się równa milionom innym. Kiedy jesteś pewien, to jesteś pewien. Ona jest tą jedyną" - tak o swojej partnerce mówił artysta.



Rihanna rzuciła ASAP Rocky'ego? Szokujące doniesienia

Teraz jednak światowe media informują, że raper i wokalistka się rozstali, mimo iż Rihanna jest w zaawansowanej ciąży. Powód? Zdrada gwiazdora.

"Rihanna zerwała z nim po tym, jak przyłapała go na zdradzie z projektantką butów Aminą Muaddi. Podobno stało się to podczas tygodnia mody w Paryżu. ASAP i Amina znają się od lat, bo kiedyś współpracowali" - donosi Louis Pisano, współpracownik francuskiego "Vogue".



ASAP Rocky ma problemy z uzależnienie od seksu. Mówił o tym od dawna

To nie pierwszy i zapewne nie ostatni wybryk ASAP Rocky’ego. Raper znany jest z imprezowego trybu życia. Spotykał się m.in. z Iggy Azaleą, Chanel Iman i Ritą Orą. Tą ostatnią po przelotnym związku (który dementowała sama wokalistka) zwyzywał w utworze "Better Things". Potem za to przepraszał.

"Akcja z Ritą była niepotrzebna. Muszę wziąć na siebie całą krytykę, ponieważ powiedziałem to właśnie ja. Kogo obchodzi to, z kim sypiam? Nikogo. Co zabawniejsze, kogo obchodzi to, z kim sypia Rita Ora?" - zakończył wątek Rocky.

W przeszłości Rocky przyznał się tez m.in. do orgii z dziewięcioma kobietami, która miała odbyć się podczas festiwalu SXSW.

"Niewątpliwie na mojej nowej płycie jest sporo psychodelicznych odniesień. ILoveMakonnen na SXSW dał mi 'kwas', po którym myślałem, że jest buddą. Po tym wszystkim wróciłem do swojego mieszkania i 'przeleciałem' dziewięć dziewczyn. To było naprawdę ekstremalne" - stwierdził.

Raper w jednym z radiowych wywiadów zdradził, że ma problem z uzależnieniem od seksu.



"Zawsze byłem uzależniony od seksu ... Prawdopodobnie od szkoły średniej. Byłem napalony. Od pewnego czasu jestem uzależniony od seksu ... To są rzeczy, od których ludzie lubią się trzymać z daleka, których nie lubią przyznać. Nie mogę się wstydzić. Noszę serce na dłoni" - mówił.

Dodajmy również, że ASAP Rocky został prawomocnie skazany za napaść na 19-letnia fana w Szwecji. Raper otrzymał rok pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz grzywną w wysokości 12,5 tys. koron szwedzkich (pięć tys. złotych).