Artur Gadowski, Zuzanna Gadowska, koronawirus i akcja #zostańwdomu: Posłuchaj piosenki "W domu siedź"

Ponad 46 tys. wyświetleń zdobył nagrany domowym sposobem utwór "W domu siedź" za który odpowiada Artur Gadowski z grupy IRA i jego córka Zuzanna.

Artur Gadowski nagrał domowe wideo na czas pandemii /Maciek Jonek / Reporter

Na skutek pandemii koronawirusa mocno ucierpiała branża muzyczna - odwołano koncerty, festiwale (m.in. Eurowizja), imprezy branżowe (m.in. Fryderyki), przesuwane są niektóre premiery płytowe. Część muzyków stara się pozostać w kontakcie ze swoimi fanami, dając głównie darmowe występy z domu, transmitowane w mediach społecznościowych.

Na całym świecie odnotowano ponad 350 tys. zakażeń i ponad 15 tys. zgonów.

W branży muzycznej zakażeni zostali m.in. legendarny tenor Placido Domingo, David Bryan, klawiszowiec grupy Bon Jovi ( sprawdź! ), metalowi muzycy Chuck Billy (wokalista Testament), Will Caroll (perkusista Death Angel) i Gary Holt (gitarzysta Exodus), amerykańska wokalistka Sandi Patti, 29-letni producent Andrew Watt (wyprodukował m.in. ostatnią płytę Ozzy'ego Osbourne'a - "Ordinary Man", posłuchaj! ), 19-letnia wokalistka Charlotte Lawrence (znana z przeboju "Joke's On You" - sprawdź! - z filmu "Birds of Prey") i prezes Universal Music, Lucian Grainge.

12 marca poinformowano także, że pierwszą ofiarą śmiertelną koronawirusa związaną z branżą muzyczną był 59-letni muzyk jazzowy Marcelo Peralta.

W Polsce wiadomo obecnie o prawie 700 przypadkach zarażenia (osiem osób zmarło). Wśród zakażonych jest lider metalowego zespołu Batushka, Krzysztof Drabikowski. Był "pacjentem zero" w województwie podlaskim.

"Siedząc w domu z powodu pandemii napisałem z przyjaciółmi piosenkę. Zaśpiewałem ją razem z moją córką Zuzą i Sebastianem Piekarkiem. Pozostali koledzy: Przemek Kuczyński, Kamil Szewczyk, Paweł Wochna nagrali instrumenty. Jest to produkcja domowa. Montaż klipu również domowy wykonał Jurek Grabowski" - mówi Artur Gadowski, wokalista grupy IRA, o swoim utworze "W domu siedź".

Współautorem tekstu jest Wojciech Byrski, piszący wcześniej dla m.in. grup Ira, Lady Pank, Bracia, De Mono, a także Izabeli Trojanowskiej, Nataszy Urbańskiej, Ani Wyszkoni, Macieja Balcara i Patryka Kumóra.

Wideo W DOMU SIEDŹ

