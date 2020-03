Zuza Gadowska na początku kariery. Spring Break będzie dla niej trampoliną?

Zuza Gadowska, córka Artura Gadowskiego, to jedna z artystek, którą zaproszono na tegoroczny festiwal Spring Break.

Zuza Gadowska pracuje nad debiutancką płytą /Bartosz Krupa/Dzień Dobry TVN / East News

"Na pewno moim celem nie jest robienie kariery poprzez telewizję, jednak jest to dobre miejsce, żeby móc się sprawdzić przed szeroką publicznością" - mówiła w 2013 r. serwisowi NaszSzydlowiec.pl Zuza Gadowska, którą w tym roku będzie można zobaczyć na Spring Breaku.

Reklama

Siódma edycja największego polskiego festiwalu showcase'owego Enea Spring Break Showcase Festival & Conference odbędzie się (o ile sytuacja związana z koronawirusem w Polsce na to pozwoli) w dniach 23-25 kwietnia 2020 roku.



Jak co roku w kilkunastu miejscach koncertowych Poznania wystąpi ponad setka wykonawców, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Nie zabraknie także paneli dyskusyjnych oraz warsztatów.

Wideo Zuzanna Gadowska: Kto jest jej idolem? (Dzień Dobry TVN/x-news)

Wśród nich znajdzie się wspomniana Gadowska, córka lidera Iry oraz podopieczna projektu My Name Is New działającym przy wytwórni Kayax.

Młoda wokalistka od 8. roku życia gra na skrzypcach. Gra również na fortepianie, ukulele i gitarze, a muzycznie najbliższej jej do folku. Jeszcze zanim zaczęło robić się o niej głośno, Gadowska trafiła do talent show (nie zdradziła do którego programu), gdzie jednak uznano, że nie zasługuje na większą szansę.

Zdjęcie Artur Gadowski z IRA / Piotr Kamionka / Reporter

W 2017 roku pojawiła się w "Dzień Dobry TVN". Wspomagana przez swój zespół zaprezentowała autorski utwór "Nie wpuszczam cię".

W programie nie zabrakło oczywiście pytań o porównania z karierę ojca, Artura Gadowskiego, który jest producentem jej nagrań. "Nie będę się tym przejmować, będę robić swoje" - odparła w tamtym czasie.

Wideo Zuza Gadowska - Nie wpuszczam Cie

"Tata wpływał na to od lat, jaką muzykę tworzę, pokazując mi różne gatunki muzyczne i utwory. Może to spowodowało, że robię to, co teraz robię" - przyznała w TVP Wrocław i dodała, że ojciec tłumaczył jej, że kariera muzyka w Polsce nie jest łatwą sprawą.



Kolejne dwa lata dla Zuzy to spokojna praca nad debiutanckim materiałem. Pierwszy utwór zwiastujący płytę - znany wcześniej "Nie wpuszczam cię" - wypuszczono oficjalnie jako singel w 2019 roku. Artystka poszła za ciosem i tego samego roku światło dzienne ujrzał numer "Ktokolwiek" wraz z teledyskiem.

Wideo Zuza Gadowska - Ktokolwiek (Official Music Video)

2019 rok Gadowska zakończyła na wspólnych koncertach z grupą IRA.



"Wokalistka, instrumentalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Jej muzykę można określić jako folk-rockową mieszankę dźwięków. W piosenkach opowiada o swoich doświadczeniach nadając utworom autentyczność. Folk-rockowe brzmienie pojawia się dzięki połączeniu jej wokalu z ukulele, gitarą elektryczną i akustyczną, perkusją i basem" - czytamy na stronie Spring Breaka.