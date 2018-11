Ariana Grande: "Thank U, Next" z rekordem na Spotify

Nowy singel Ariany Grande "Thank U, Next" został utworem, który najszybciej przekroczył barierę 100 milionów odtworzeń w serwisie Spotify.

Ariana Grande pracuje nad nowym materiałem /Getty Images /Getty Images

Na początku listopada Ariana Grande niespodziewanie ogłosiła, że planuje wydanie kolejnej płyty.

Reklama

Pierwszym singlem zwiastującym nowy materiał jest piosenka "Thank U, Next". Cały utwór poświęcony jest zakończonym związkom piosenkarki. W piosence "Thank U, Next" Ariana Grande rozlicza się ze swoją przeszłością. Gwiazda śpiewa wprost o swoich byłych partnerach.

Singel wzbudził ogromne zainteresowanie. W serwisie streamingowym Spotify utwór przekroczył granicę 100 milionów odtworzeń w rekordowym czasie 11 dni.

Wideo Ariana Grande - thank u, next (audio)