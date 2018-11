Ariana Grande prawie przewróciła się na scenie

Ariana Grande wykonała swój nowy utwór "Thank U, Next" w programie Ellen DeGeneres. Podczas występu amerykańska wokalistka prawie przewróciła się, zeskakując z krzesła.

Ariana Grande wraca na scenę /Rich Polk /Getty Images

Pomimo tragicznych doświadczeń na początku listopada Ariana Grande niespodziewanie ogłosiła, że planuje wydanie kolejnej płyty.

Wokalistka zaprezentowała też nową piosenkę, "Thank U, Next". W ramach promocji utworu Grande wykonała go w programie Ellen DeGeneres. Na scenie towarzyszyły jej dwie wokalistki, a scenografia inspirowana była jednym z ulubionych filmów Grande, "Zmowa pierwszych żon".

Podczas wykonywania układu choreograficznego wokalistka potknęła się, zeskakując z krzesła. Na szczęście zdołała utrzymać równowagę, ale z jej ust wyrwało się spontaniczne "O mój Boże". Nie obyło się też bez wybuchu śmiechu.

Grande w programie zaśpiewała również utwór "breathin", który jest kolejnym singlem promującym jej album "Sweetener", który ukazał się w sierpniu tego roku. Ariana Grande opublikowała również teledysk do piosenki.

