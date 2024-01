Przy okazji premiery "Yes And?" Ariana Grande ujawniła, że nie jest to tytuł całego albumu, natomiast okładka singla będzie służyć jako jeden z wariantów okładki wydawnictwa.

Grande nagrała utwór podczas sesji w Nowym Jorku. Artystka napisała singiel wspólnie z Maxem Martinem i Ilyą Salmanzadehem - wieloletnimi współpracownikami odpowiedzialnymi między innymi za hity "Problem", "God Is A Woman", "No Tears Left to Cry" czy "Bang Bang".

Po wydaniu "Positions" w 2020 i duecie z Lady Gagą "Rain on Me", Ariana wydała jeszcze wspólny kawałek z Kid Cudim "Just Look Up", który trafił do filmu Adama McKaya "Nie patrz w górę".

Zobacz klip do utworu "Yes And?":

W sierpniu 2023, Ariana świętowała 10-lecie debiutanckiego albumu "Yours Truly". Kilka miesięcy wcześniej, w lutym, artystka połączyła siły z The Weeknd w nowym remiksie utworu "Die For Me".

Nowy utwór wzbudził spore kontrowersje niemal w momencie debiutu. Fani wyczytują z niego odniesienie do rzekomej relacji z aktorem Ethanem Slaterem, który miał zostawić dla gwiazdy małżonkę Lilly Jay i ich kilkumiesięcznego synka. "Twój biznes jest twój, a mój jest mój. Dlaczego tak bardzo cię obchodzi, czyjego **** ujeżdżam? Dlaczego?" - brzmi jeden z dość agresywnych wersów nowego utworu. Utrzymany w pop-house'owym klimacie "Yes And?" zwiastuje chyba nieco inny repertuar Ariany, niż znaliśmy do tej pory.

Ariana Grande rozstała się z mężem po dwóch latach małżeństwa. Zaczęła romans z aktorem

Przypomnijmy, że Ariana Grande i jej mąż Dalton Gomez rozstali się pod koniec ubiegłego roku po zaledwie dwóch latach małżeństwa. Decyzję o rozstaniu mieli podjąć jeszcze wcześniej, bo w lutym 2023. "Mieli problemy od wielu miesięcy. Ostatecznie postanowili pracować nad łączącą ich przyjaźnią" - zdradził wówczas informator magazynu "People".

Była jurorka amerykańskiej edycji programu "The Voice" poznała Gomeza w 2020 roku. Zagraniczna prasa zachwycała się wówczas przedsiębiorcą zapewniając, że skromny, pracowity agent nieruchomości jest idealnym wybrankiem. Niespełna rok później para ogłosiła zaręczyny, a po kilku miesiącach zakochani powiedzieli sobie sakramentalne "tak" podczas skromnej uroczystości w domu artystki w Montecito w Kalifornii.

Gdy tylko na jaw wyszły informacje o kryzysie w związku pary, od razu pojawiły się plotki o niewierności gwiazdy. Aktor, do którego ponoć odnosi się w nowej piosence, jest jej partnerem na planie musicalu "Wicked". Co jeszcze podgrzało atmosferę, to fakt, że po upublicznieniu sensacyjnych doniesień Slater również wniósł pozew o rozwód.