Nowa płyta Arctic Monkeys - "The Car" - ujrzy światło dzienne 21 października. Producentem nowego materiału został ponownie James Ford, który pracował z grupą już podczas tworzenia "Tranquility Base Hotel & Casino". Okładkę płyty stworzył natomiast perkusista formacji Matt Helders.

Grupa nad płytą pracowała w Butley Priory w Sufolk, RAK Studios w Londynie oraz La Frette w Paryżu.



Co wiemy o nowej płycie Arctic Monkeys?

"Zawsze chcemy pójść nieco dalej. Jest to dla nas normalne. Płyty zazwyczaj podejmują te tropy, które zostawiły poprzednie wydawnictwa. Ma to dla nas sens, ale zawsze próbujemy zrobić coś innego. Ciężko to opisać. Tak czy siak wiadomo, że to ten sam zespół.

Krążek w zasadzie zacznie się tam, gdzie muzycznie skończył się 'Tranquility Base Hotel & Casino'. To nigdy już nie będzie coś w stylu riffów, jak w 'R U Mine?’' Jest jednak kilka gitarowych rzeczy, są szybsze kawałki, ale nie będzie to głośne granie. Ciężko to wytłumaczyć" - opowiadał o nowej płycie Helders.



Nowy utwór Arctic Monkeys

Przedsmak nowego materiału Arctic Monkeys zaprezentowali na OpenAir w Zurychu, gdzie zagrali "I Ain’t Quite Where I Think I Am".



Wideo Arctic Monkeys - I Ain’t Quite Where I Think I Am @ Zurich OpenAir (New Song 2022)

Przypomnijmy, że Brytyjczycy są obecnie w trasie po letnich festiwalach. Niedawno zawitali m.in. na Sziget w Budapeszcie.

- W tym roku zespół obchodzi 20-lecie i... oby do końca świata i jeden dzień dłużej - pisała w swojej relacji dla Interii Oliwia Kopcik.

Dyskografię Arctic Monkeys zamyka natomiast album koncertowy - "Live At Royal Albert Hall" z 2020 roku.



Trakclista "The Car" prezentuje się następująco:

1. "There’d Better Be a Mirrorball"

2. "I Ain’t Quite Where I Think I Am"

3. "Sculptures of Anything Goes"

4. "Jet Skis on the Moat"

5. "Body Paint"

6. "The Car"

7. "Big Ideas"

8. "Hello You"

9. "Mr Schwartz"

10. "Perfect Sense"