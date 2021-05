​Arcane Existence: Album "Colossus" gotowy

Amerykańska grupa Arcane Existence zarejestrowała drugą płytę.

Arcane Existence przed premierą /Oficjalna strona zespołu

Reklama

"Colossus", pierwszy od czterech lat album symfonicznych death / blackmetalowców z Kalifornii, zmiksowano i poddano masteringowi w studiu Fang pod okiem Nicka Loiacono. Autorką okładki jest niemiecka artystka Nele Diel.



Reklama

W utworach "Sovereign Blood" i "Castle On The Hill" zagrał gościnnie Bobby Carroll, gitarzysta prowadzący w szeregach m.in. A Thousand Dead, Cyborg Octopus i Raiju.



"Colossus", podobnie jak debiut "The Dark Curse" z 2017 roku, zostanie wydany niezależnie. Jego premierę zaplanowano na 20 sierpnia.



Nowego utworu "Sovereign Blood" Arcane Existence możecie posłuchać poniżej:

Wideo ARCANE EXISTENCE - Sovereign Blood (Single) Symphonic Death Metal / Black Metal | The Circle Pit

Oto program albumu "Colossus":

1. "Mystic"

2. "Sovereign Blood"

3. "Transmutation"

4. "Formation"

5. "Conclave"

6. "Scroll Of Augury"

7. "The Altar"

8. "Enchantment"

9. "Castle On The Hill"

10. "Conducting The Scourge"

11. "Colossus"

12. "Beneath Withered Stone"

13. "A Light Between Realms".