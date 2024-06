Nowy longplay hiszpańskiej formacji, której początki sięgają roku 1990, zarejestrowano w studiu Rock Lab pod okiem Dana Dieza, gitarzysty power / heavymetalowej grupy Tierra Santa. Miksem we włoskim studiu MK2 zajął się Davide Billia, perkusista Antropogafus, maltańskiego Beheaded i były bębniarz Hour Of Penance. Okładkę pierwszego od czterech lat albumu Aposento zaprojektowała hiszpańska artystka Naroa Etxebarria.

"Na 'No Safe Haven' zespół uzyskał brutalne i potężne brzmienie, którym powraca do swojego klasycznego death metalu inspirowanego florydzkimi grupami z początku lat 90." - czytamy o nowym dokonaniu Aposento.



Czwarta płyta podopiecznych madryckiej Xtreem Music będzie mieć swą premierę 2 lipca. Materiał dostępny będzie w edycji CD, cyfrowo oraz - w późniejszym terminie - na winylu.



Hiszpanie opublikowali właśnie tytułową kompozycję z longplaya "No Safe Haven". Możecie jej posłuchać poniżej:

Wideo APOSENTO - No Safe Haven [2024]

Aposento - szczegóły albumu "No Safe Haven" (tracklista):

1. "No Safe Haven"

2. "Tortured And Abused"

3. "Uncertain Death"

4. "A Texas Funeral"

5. "The Bad Seed"

6. "Where Darkness Reigns"

7. "Let It Bleed"

8. "The Devil's Bargain"

9. "As Your Life Ends"

10. "Parásitos".