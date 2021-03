Aphrodite przed premierą albumu "Orgasmic Glory"

We wtorek, 30 marca, do rąk fanów speed metalu trafi drugi longplay kanadyjskiej grupy Aphrodite.

Aphrodite po raz drugi /Oficjalna strona zespołu

Na "Orgasmic Glory", nowej płycie zespołu, którego filarami są grający na gitarze, basie i perkusji Jo Steel oraz pochodząca z Chile wokalistka Tanza Speed, gitarowe solówki nagrał gościnnie Brennan Witworth. Tanza jest także autorką okładki drugiego albumu Aphrodite.

Następca debiutu "Lust And War" z 2019 roku dostępny będzie na winylu, w wersji CD, w edycji kasetowej oraz cyfrowo. "Orgasmic Glory" wyda - powiązana z Xtreem Music - hiszpańska Fighter Records.



Nowego utworu "Europa" Aphrodite możecie posłuchać poniżej:

Oto program albumu "Orgasmic Glory":



1. "Troy Is Burning"

2. "Dance Wild And Free"

3. "Chariots Of The Sun"

4. "Meadows Of Asphodel"

5. "Blood Of Aphrodite"

6. "Europa"

7. "Herakles, War Cry"

8. "Children Of Night".