Świeży longplay zasłużonego, thrash / power / heavymetalowego tria z Toronto, podobnie jak cztery poprzednie płyty Anvil, wyprodukowano w niemieckim studiu Soundlodge, gdzie za konsoletą zasiedli Martin "Mattes" Pfeiffer i Jörg Uken.

"One And Only" będzie 20. albumem studyjnym w ponad 40-letniej karierze zespołu tworzonego przez perkusistę Robba Reinera, basistę Chrisa Robertsona i charyzmatycznego wokalistę Steve'a "Lips" Kudlowa. Następca płyty "Impact Is Imminent" (2022 r.) ujrzy światło dzienne 28 czerwca nakładem niemieckiej AFM Records (CD, trzy wersje winylowe, cyfrowo).

Reklama

W piątek, 5 kwietnia, grupa podzieliła się z fanami "Feed Your Fantasy", pierwszym singlem z nowego longplaya. Powstały do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Clip Anvil Feed Your Fantasy

Anvil - szczegóły albumu “One And Only" (tracklista):

1. "One And Only"

2. "Feed Your Fantasy"

3. "Fight For Your Rights"

4. "Heartbroken"

5. "Gold And Diamonds"

6. "Dead Man Shoes"

7. "Truth Is Dying"

8. "Rocking The World"

9. "Run Away"

10. "World Of Fools"

11. "Condemned Liberty"

12. "Blind Rage".