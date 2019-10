Anvil na legalu (nowa płyta "Legal At Last")

W 2020 roku Kanadyjczycy z Anvil wydadzą nowy album.

Anvil wydaje nowy album /Oficjalna strona zespołu

Świeży materiał weteranów metalowej sceny wypuści tym razem niemiecka AFM Records. Longplay "Legal At Last" trafi w ręce fanów heavy / thrash metalu 14 lutego 2020 roku.

“Nowa album to kontynuacja tego, czym zajmujemy się od czterech czy pięciu lat. Szykujcie się na mocarne riffy. Całość będzie bardziej miażdżąca" - zapewnił Robb Reiner, perkusista Anvil.

"Nadal brzmi to jednak świeżo, choć korzenie są na swoim miejscu. Znajdziecie tu zarówno najlepsze walce, jak i najlepsze szybkie numery Anvil" - dodał Steve "Lips" Kudlow, charyzmatyczny frontman Anvil.



Lips wyjaśnił też znaczenie tytułu nowego albumu.

"'Legal At Last’ dotyczy dwóch kwestii. Po pierwsze świętujemy zalegalizowanie bonga Anvil, jako że Kanada zmieniła przepisy dotyczące marihuany, co oznacza, że nie musimy już igrać z ogniem i działać na granicy prawa. Stąd tytuł, który ogłasza, że Anvil jest wreszcie legalny. Po drugie, 'Legal At Last' to nasz sposób na powiedzenie wszystkim: ‘W porządku, Anvil jest w porządku, w końcu macie pozwolenie, żeby nam lubić!" - wyjaśnił grający na gitarze wokalista zespołu.

Materiał nagrano w niemieckim studiu Soundlodge.

Zobacz Anvil w klasycznym numerze “Metal On Metal":

Wideo Anvil - Metal On Metal (Live)

Na płycie “Legal At Last" usłyszymy 12 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Legal At Last"

2. "Nabbed In Nebraska"

3. "Chemtrails"

4. "Gasoline"

5. "I'm Alive"

6. "Talking To The Wall"

7. "Glass House"

8. "Plastic In Paradise"

9. "Bottom Line"

10. "Food For The Vulture"

11. "When All's Been Said And Done"

12. "No Time".