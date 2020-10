Antzaat przed premierą debiutanckiej płyty

Z końcem października blackmetalowa grupa Antzaat z Belgii wypuści na rynek pierwszy album.

Antzaat przed premierą /Oficjalna strona zespołu

Mowa o longplayu “For You Men Who Gaze Into The Sun", który zmiksowano i poddano masteringowi w studiu Wolfthrone pod okiem fińskiego fachowca Owe Inborra.

Reklama

Autorem okładki jest René "Ronarg" Thuys, grający na gitarze wokalista Antzaat. Za oprawę graficzną odpowiadał serbski artysta i muzyki Marko "Kozeljnik" Jerković.



Debiutancka płyta Belgów będzie mieć swą premierę 30 października nakładem rodzimej Immortal Frost Productions (trzy wersje winylowe, CD, cyfrowo).



Z premierową kompozycją "Crown Of Concrete" Antzaat możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Antzaat - Crown of Concrete (Track Premiere)

Oto program albumu "For You Men Who Gaze Into The Sun":



1. "Intro"

2. "Between The Beginning And The End"

3. "For You Men Who Gaze Into The Sun"

4. "Crown Of Concrete"

5. "Through The Eyes Of A Rotten Mind"

6. "Radiant Fire"

7. "Veil Of Darkness"

8. "Man Made Flesh Made God Machine"

9. "And This Day Shall Come Again".