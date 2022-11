Na liście znalazło się 50. najbardziej zapamiętanych wydarzeń, które miały nie najlepsze lub tragiczne skutki. Do "najgorszych decyzji w historii muzyki" trafiły m.in. małżeństwo dorosłego Jerry'ego Lee Lewisa z 13-letnią kuzynką, pokazanie "twarzy prawdziwego dupka" przez Kanyego Westa w trakcie nagród MTV czy katastrofalny w skutkach festiwal w Altamont, który jest na pierwszym miejscu w rankingu.

Bardzo wysokie miejsce zajmuje niedawne zdarzenie z Erikiem Claptonem w roli głównej - trafił na 4. pozycję. Wcześniej magazyn umieszczał go na 10. miejscu najlepszych gitarzystów w historii muzyki, ale jego relacje z magazynem "Rolling Stone" są od pewnego czasu są bardzo napięte.

ERIC CLAPTON & PETER FRAMPTON - "While My Guitar Gently Weeps" (HD)

Przypomnijmy, że w trakcie pandemii COVID-19, Eric Clapton zaszczepił się, a później zachęcał ludzi, by tego nie robili w związku z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. W 2021 roku opowiedział o tym antylockdownowej firmie producenckiej Oracle Films i dokładnie opisał, jak w jego wypadku wyglądało samopoczucie przed i po szczepieniu. Powtórzył także informacje o tym, że szczepionka rzekomo wpływa na płodność (choć badania temu zaprzeczyły); wściekał się także na postawę brytyjskiego rządu, która popierała szczepienia, a niektóre działania nazywał praniem mózgu.

