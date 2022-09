62-letni perkusista ujawnił w sieci, w jaki sposób wykryto u niego chorobę nowotworową.



“W lipcu zauważyłem, że coś rośnie mi z boku szyi i myślałem, że to od ukąszenia owada, jako że mieszkam blisko morza, a miesiąc był upalny. Narośl się powiększała, więc za namową mojej żony Rachel poszedłem do lekarki, która uspokoiła mnie, że najprawdopodobniej nie jest to rak, ponieważ guzki rakowe zazwyczaj nie pojawiają się z dnia na dzień, tylko rosną dłużej. Skierowała mnie jednak do specjalisty ze szpitala w Newcastle, który powtórzył jej przemyślenia co do tempa rozrostu guza. Zrobił mi kilka badań i wysłał prosto na biopsję. Z trzema pobranymi wycinkami wróciłem do specjalisty, który poinformował mnie to, że to niestety chłoniak, rak krwi" - napisał Anthony Bray na swoim profilu w jednym z portali społecznościowych.

Mimo hiobowych wieści, słynny Abaddon zapewnia, iż nic nie jest w stanie go złamać.



"Natychmiast wysłano mnie na tomografię i rezonans, które pokazały, że mam też raka w jelicie i dolnym odcinku przewodu pokarmowego. W tej sytuacji zrezygnowano z operacji szyi i skierowano mnie na hematologię do szpitala w Ashington. Wyznaczono mi sześć cykli chemioterapii, które rozpocząłem wczoraj. Po kilku cyklach chemioterapii wrócę też do szpitala w Newcastle na radioterapię. Nic z tego nie jest stanie mnie złamać. Pieprzyć raka" - podsumował Bray.

Dzień po opublikowaniu tej informacji, były perkusista Venom dodał, że po pierwszej sesji chemioterapii czuje się całkiem nieźle, zaznaczając jednak, iż na jego kondycję może mieć wpływ fakt przyjmowania aż 17 sterydów.



Kim jest Anthony "Abaddon" Bray?

Przypomnijmy, że Anthony "Abaddon" Bray to - obok wokalisty Conrada "Cronosa" Lanta i gitarzysty Jeffreya "Mantasa" Dunna - perkusista klasycznego składu Venom, protoplastów black metalu z Newcastle. W szeregach Venom udzielał się od powstania grupy w 1979 roku do roku 1992 oraz w latach 1995-1999. Jego grę możemy usłyszeć na wszystkich pomnikowych albumach Venom, w tym na trzech pierwszych: "Welcome To Hell" (1981 r.), "Black Metal" (1982 r.) i "At War With Satan" (1984 r.).

W latach 2015-2018 Abaddon współtworzył Venom Inc., w którym do dziś odnajdujemy również Mantasa i grającego na basie wokalistę Tony’ego "Demolition Man" Dolana, frontmana Venom z przełomu lat 80. i 90. Wszyscy trzej wystąpili na trzech longplayach Venom z tamtego okresu, czyli "Prime Evil" (1989 r.),"Temples Of Ice" (1991 r.) i "The Waste Lands" (1992 r.).

Zobacz Anthony’ego "Abaddona" Braya w akcji podczas londyńskiego koncertu Venom z 1985 roku w kanonicznym utworze "Black Metal":