Wykonawczyni przebojów "Sweet Dreams (Are Made Of This)" oraz "Here Comes The Rain Again" jest bardzo zaangażowana społecznie. W ostatnim czasie popiera Ukrainę po ataku Rosji, a także zamieszcza swoje osobiste zdjęcia na Instagramie.

Instagram Post

"Starsze kobiety i mężczyźni zmuszeni do opuszczenia swoich domów, kucający, aby uniknąć eksplozji, brnący przez błoto i śnieg, chwiejący się Bóg wie gdzie. Najbardziej bezbronni członkowie społeczeństwa... Pacjenci szpitali, osoby niepełnosprawne, dzieci wciśnięte same do pociągów, by ratować swoje życie. To jest nieprzyzwoite i nie powinno mieć miejsca. Jaka patologia może to usprawiedliwiać? Jeśli Rosja przejmie Ukrainę, to będzie to koszmarne dziedzictwo" - pisała wokalistka.

W ostatnich dniach na Twitterze trendował post ze zdjeciem gwiazdy i dopiskiem "Wiecie, kim ona jest?". Twórcą był Jason Strummer, a niektórzy użytkownicy bez zawahania wskazali na Lennox. Inni zastanawiali się kim jest kobieta ze zdjęcia.

W końcu sama zainteresowana skomentowała wielkie poruszenie związane z jej twarzą w sieci.

"Pozdrowienia Jason Strummer! (Najwyraźniej wywołałeś trend na twitterze swoim pytaniem o to, kim jest ta osoba... TA osoba... !!!! Czy potrafisz odróżnić osobę w kamuflażu od rośliny? Ah HA!!! Zróbmy kolejną burzę na twitterze, co?!!! )Starzeję się, ale wciąż szaleję! Błogosławieństwa i miłość..." [pisownia oryginalna] - napisała Annie Lennox i dołączyła zdjęcie.

Instagram Post

Parę dni wcześniej podzieliła się innym selfie. I choć lata mijają, to w oczach gwiazdy wciąż widać ten sam błysk, co za czasów świetności Eurythmics ( posłuchaj! ).

Instagram Post

Obie fotografie bardzo spodobały się jej fanom, którzy są zachwyceni naturalnym wyglądem piosenkarki. "Się starzeje, ale wciąż szaleje! Moje nowe motto!"; "Jesteś piękniejsza, niż kiedykolwiek wcześniej"; "Wspaniała kobieta"; "Wyglądasz pięknie"; "Inspirujesz mnie" - piszą wniebowzięci fani.