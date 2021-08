Autorami nowej piosenki "Skrable" są Ania Wyszkoni (muzyka, tekst), jej mąż i menedżer Maciej Durczak (tekst) i Kuba Galiński (muzyka).

Za teledysk odpowiada Michał Pańszczyk (THEDREAMS STUDIO).

Wśród komentarzy pod klipem przeważają zachwyty fanów, którzy chwalą "nutkę świeżości", komplementują również nową fryzurę. Zmieniony wizerunek wywołał spore emocje po wizycie w "Dzień dobry TVN".

"Ja dojrzewam. Lubię się zmieniać, lubię eksperymentować, lubię się bawić dźwiękami. Muzycznie zawsze staram się zaskakiwać, nie powtarzam się. Nie lubię też artystów, którzy to robią. (...) Działam zgodnie ze swoim sercem, ze swoją wrażliwością. Teraz mam ochotę być taka, więc jestem taka. Nie boję się już niczego" - opowiedziała.

Posypały się wpisy, że "coś dziwnego stało się z jej twarzą" i sugestie, że wokalistka przeszła operację plastyczną.

Wyszkoni postanowiła zareagować na te komentarze.



"Czy w to wierzysz, czy nie, aparat na zębach może zmienić diametralnie buzię. Czytam te komentarze i myślę sobie, że gdybym jeszcze naprawdę coś zrobiła, to słusznie bym obrywała. Ale dbanie o zdrowy zgryz i szczupłą sylwetkę to chyba nic złego" - napisała.



Ania Wyszkoni rozpoczęła obchody swojego 25-lecia (początki jej kariery to sukcesy z grupą Łzy, w której śpiewała w latach 1996-2010). Jesienią planuje ruszyć w jubileuszową trasę koncertową, a nowy singel "Skrable" jest zapowiedzią szykowanej składanki "The Best Of". Z kolei na 2022 r. szykuje w pełni premierowy materiał.