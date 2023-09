Jak już informowaliśmy, Anna Rusowicz szykuje swój piąty solowy album. Najpierw w dzień swoich 40. urodzin, który przypada 28 marca, zaprezentowała premierę piosenki "Tobie" . Kolejnymi singlami były "Ciebie kochać chcę" (duet z Kubą Badachem ) i "Co się stało z naszą miłością", a teraz wypuściła teledysk "Plan na miłość".



Reklama

Clip Anna Rusowicz Tobie

"Jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o twoich planach..." - Anna Rusowicz cytuje słynnego reżysera Woody'ego Allena.

"Skoro w raju się nie udało Adamowi i Ewie to tu na Ziemi nie będzie lepiej! Ach te relacje. Posłuchajcie i zobaczcie jaki jest mój 'Plan na miłość'" - napisała wokalistka na Instagramie.

Autorami nowej piosenki są Anna Rusowicz (tekst, muzyka), której ponownie pomagał basista jej zespołu - Marcin Jadach. Singel, jak wszystkie prezentowane dotąd utwory na nową płytę, powstał w łódzkim Tonn Studio. Tak jak poprzednie i ta piosenka została nagrana analogowo, na taśmie magnetofonowej rejestrującej wykonanie od początku do końca, bez dogrywania jakichkolwiek fragmentów, czyli tak zwaną "setką".

Clip Anna Rusowicz Plan na miłość

Przewrotny tekst wpisuje się swoim przesłaniem w okres powakacyjnych powrotów do rzeczywistości i tworzenia jesiennych planów na kolejny rok.

"Trzeba pamiętać, że nazywam się Ruso-witch [witch po angielsku znaczy wiedźma - przyp. red.]. Jestem taką nieobliczalną kobietą, po której można spodziewać się wszystkiego i nic nigdy nie jest w moim przekazie do końca oczywiste" - śmieje się Anna Rusowicz.

Instagram Post Rozwiń

Przypomnijmy, że wiosną wokalistka oficjalnie potwierdziła, że po kilkunastu latach rozwiodła się z perkusistą Hubertem Gasiulem.

"Przeszłam swoje i muszę sobie z tym radzić. Czuję się dojrzałą kobietą. Nie ma już miejsca na iluzję, grę pozorów. Dogoniła mnie realność, a czterdziestka jak klamra spięła moje sukcesy i porażki. To, co osiągnęłam i co mi nie wyszło. Czas był burzliwy: rozwiodłam się, szukam swojego miejsca na ziemi, zaczynam składać życie jeszcze raz" - opowiadała w rozmowie z "Twoim Stylem".

Za wideo "Plan na miłość" odpowiada Ola Bodnaruś.

Clip Anna Rusowicz Co się stało z naszą miłością

Wokalistce w nagraniu towarzyszyli Krzysztof Zagajewski (gitara), Marcin Jadach (bas), Marcin Gańko (saksofon), Rafał Gańko (trąbka), Tomasz Świerk (instrumenty klawiszowe), Tomasz "Harry" Waldowski (perkusja, dzwonki, aranżacje smyków) i Marta Zalewska (smyki).

Clip Anna Rusowicz Ciebie kochać chcę - & Kuba Badach

Kim jest Anna Rusowicz?

Córka legendarnej wokalistki Ady Rusowicz ( sprawdź! ) i gitarzysty Wojciecha Kordy z grupy Niebiesko-Czarni zasłynęła w 2011 roku przebojem "Ślepa miłość" ( posłuchaj! ), a od tego czasu wydała cztery solowe albumy - "Mój Big-Bit" (2011), "Genesis" (2013), "Retronarodzenie" (2016) i "Przebudzenie" (2019).

W 2017 została wokalistką grupy niXes ( posłuchaj! ), w składzie której pojawił się również grający na perkusji mąż Rusowicz - Hubert Gasiul (rozwiedli się na początku 2023 r.). Pod tym szyldem wypuścili imienny album.

W ostatnim czasie występowała w 16. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" , gdzie dotarła do ścisłego finału. Swój udział w show Polsatu zakończyła na ostatnim miejscu podium.