Anna Jurksztowicz i "Migam się". Zobacz teledysk i sprawdź tekst

"Zabawna piosenka o rezygnacji z bycia obecną we wszystkich miejscach na raz, rezygnacji z obowiązujących trendów życia współczesnej kobiety zachowującej pogodę ducha" - tak Anna Jurksztowicz zapowiada najnowszy singel "Migam się".

Anna Jurksztowicz prezentuje nowy teledysk AKPA

Utwór "Migam się" jest już czwartym singlem promującym najnowszą, jubileuszową płytę Anny Jurksztowicz "Jestem taka sama". Album ukazał się na początku września 2020 r., a przygotowany został z okazji 35-lecia pracy twórczej artystki stanowiąc syntezę jej muzycznych poszukiwań łączących pop i nastrojowe melodie.

Autorami piosenki są Krzysztof Napiórkowski (muzyka) i Michał Zabłocki (tekst). Ten drugi ma na koncie słowa do przebojów Grzegorza Turnaua, Czesława Mozila i Agnieszki Chrzanowskiej.



W nagraniach udział wzięli: Krzysztof Napiórkowski (piano), Marek Napiórkowski (gitara), Robert Kubiszyn (bas), Paweł Dobrowolski (perkusja) i Maciej Sikała (saksofon).

Sprawdź tekst piosenki "Migam się" w serwisie Teksciory.pl!

Do piosenki "Migam się" powstał teledysk wyreżyserowany przez Olgę Czyżykiewicz, pracującą wcześniej z takimi wykonawcami, jak m.in. Natalia Kukulska, Sylwia Grzeszczak, Kasia Cerekwicka, Margaret, Michał Szczygieł, Alicja Szemplińska, Sarsa, Natasza Urbańska, Tadeusz Seibert, Małgorzata Markiewicz, grupy Łobuzy, Wilki, Me And That Man, The Dumplings czy Blauka.