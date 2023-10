Anna Jurksztowicz jest znana od lat jako piosenkarka i producentka muzyczna. Na scenie obecna od 16. roku życia reprezentowała Polskę na festiwalach w całym świecie. Na tej płaszczyźnie odniosła wiele sukcesów. W 1985 roku triumfowała na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w konkursie Premier z utworem "Diamentowy kolczyk" autorstwa Krzesimira Dębskiego i Jacka Cygana.

Zdaniem Anny Jurksztowicz, na przekór modzie na śpiewanie piosenek po angielsku, warto czasem sięgnąć po coś wyjątkowego i odświeżającego.

" 'Varsovie' jest właśnie takim utworem. Słowo 'Warszawa' brzmi przepięknie w języku francuskim: 'Varsovie'. To opowieść o tęsknocie, miłości do miasta i jego niepowtarzalnym klimacie. Mamy nadzieję, że 'Varsovie' przyniesie odrobinę magii Warszawy do Waszych serc" - napisała na Instagramie 60-letnia piosenkarka.

Do swojego nowego projektu wokalistka zaprosiła Chrisa Schittulliego, francuskiego muzyka o włoskich korzeniach, który od kilku lat mieszka w stolicy Polski. Dla żony Polki przeprowadził się on z Francji do Warszawy. Schittulli, jako wielki fan polskiej muzyki, przetłumaczył na francuski i wykonuje wiele polskich piosenek m.in. Agnieszki Osieckiej czy Jacka Cygana. I właśnie z Cyganem napisał słowa do polsko-francuskiego utworu "Varsovie".

Z kolei kompozytorem piosenki jest Marcin Nierubiec, który tworzył utwory dla m.in. Maryli Rodowicz, Krzysztofa Krawczyka, Michała Bajora, Izabeli Trojanowskiej, Dody i wielu innych. W 2021 roku jego kompozycja "Chowam się" ( sprawdź! ) w wykonaniu Ani Byrcyn zwyciężyła Konkurs Debiutów na 58. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Teledysk do "Varsovie" nakręcono, rzecz jasna, w Warszawie. Schittulli wciela się najpierw w taksówkarza, który odbiera Jurksztowicz z Okęcia. Później natomiast dołącza do niej podczas spaceru wiodącego przez Łazienki Królewskie i nadwiślańskie bulwary, w słoneczny, letni dzień.

Ostatni album, jaki wydała Jurksztowicz, to "Jestem taka sama" z 2020 r. Ukazał się z okazji 35-lecia pracy artystycznej piosenkarki.

Kim jest Anna Jurksztowicz?

Na przełomie lat 80. i 90. wzięła udział w serii koncertów Dyskoteka Pana Jacka, organizowanym przez Jacka Cygana. Nagrała piosenki do wielu filmów i seriali TV, takich jak "Kingsajz", "W pustyni i w puszczy", "Czułość i kłamstwa", "Matki, żony i kochanki", "Kubuś i Hefalumpy", "Na dobre i na złe", "Ranczo".

Polskę podbiła w 1987 roku wraz z debiutanckim albumem "Dziękuję nie tańczę". W dorobku ma takie przeboje, jak m.in. "Hey Man!", "Stan pogody", "To tylko sny" czy "Zmysły". Wokalistka nagrywała również płyty, na których śpiewała kolędy, a także tworzyła muzykę do niektórych animacji Disneya - dzieci z pewnością pamiętają jej głos z piosenki "Kilku kumpli weź", "Kubuś to miś", "Im bardziej staram się" czy "Kubuś Puchatek".

W 2022 roku wystąpiła w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie, gdzie zajęła 5. miejsce.

W ostatnim czasie media rozpisują się o jej głośnym procesie rozwodowym z Krzesimirem Dębskim. Małżeństwo przeżyło ze sobą 30 lat, jednak para rozstała się w 2021 r. Jurksztowicz nadal walczy o pozytywne rozpatrzenie rozwodu z orzeczeniem o winie męża.