Anna Jantar uhonorowana w Opolu. Natalia Kukulska odsłoniła mural

- W Opolu, w przededniu 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, uroczyście odsłonięto mural poświęcony Annie Jantar. W czwartkowej uroczystości uczestniczyła Natalia Kukulska - córka tragicznie zmarłej w 1980 roku artystki.

Natalia Kukulska odsłoniła mural Anny Jantar AKPA

W Opolu uroczyście odsłonięto mural na jednej z kamienic przy ulicy Rzemieślniczej poświęcony Annie Jantar, którego autorem jest Bruno Neuhamer. W akcie odsłonięcia uczestniczyła Natalia Kukulska - córka artystki.

Wideo Uroczyste otwarcie muralu Anny Jantar w Opolu. Natalia Kukulska gościem honorowym.

Reklama

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, który zaśpiewał jeden z przebojów Anny Jantar.

"Wielkie podziękowania dla chóru, który już trochę znam, za wyczynowe przygotowanie piosenki 'Tyle słońca w całym mieście' i chciałoby się rzecz kolokwialnie: wykrakaliście, rzeczywiście jest tyle słońca, jest piękny dzień. (...) Wcześniej moja mama nie miała szczęścia do Opola, a teraz przyznawane są nagrody jej imienia, odsłaniany mural. Cieszę się, że mural ten nawiązuje do lat 70., że jego inspiracją było zdjęcie wykonane przez Marka Karewicza, na którym mama jest ciepła, niedosłowna, mocno żywa. Życzę mieszkańcom Opola, by ten mural przypominał o słońcu czy to tym symbolicznym w środku czy na zewnątrz" - powiedziała Kukulska.

Wideo Anna Jantar - "Tyle słońca w całym mieście"

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Natalia Kukulska o swoich relacjach z Bogiem TV Interia

Przypomnijmy, że Anna Jantar zginęła 14 marca 1980 roku, gdy podchodzący do lądowania samolot PLL LOT "Kopernik" rozbił się tuż przed pasem startowym warszawskiego Okęcia (w sumie było 87 ofiar). Miała 29 lat.

Anna Jantar: została pustka 1 / 11 "Na samym początku miałam inne plany artystyczne. Kształciłam się na pianistkę. Ale z biegiem lat przekonałam się, że kariera pianistki jest bardzo trudna, jest po prostu fizycznie trudna, trzeba mieć sporo siły, a ja nigdy nie zapowiadałam się na Herkulesa. Mam przy tym małą rękę, dla pianistki jest to utrudnienie" - wspominała Anna Jantar (cyt. za: annajantar.pl). Źródło: Reporter Autor: Mieczyslaw Wlodarski udostępnij