Anitta łączy siły z Saweetie. Zobacz teledysk "Faking Love"

W utworze słyszymy charakterystyczne dla Anitty tropikalne bity, karaibski luz oraz zadziorne wersy Saweetie. "Faking Love" to kolejna piosenka Brazylijki śpiewana po angielsku i jeszcze jedna, w której Anitta prezentuje swe nieprzeciętne umiejętności wokalne.

Do "Faking Love" powstał wystylizowany teledysk, który wyreżyserował duet Bradley & Pablo, znany ze współpracy z takimi artystkami jak Dua Lipa czy Rosalía.

Clip Anitta Faking Love (feat. Saweetie)

Anitta rozpoczęła nowy etap w karierze w 2021 roku przełomowym singlem "Girl From Rio". Do dziś piosenka zgromadziła 100 milionów odtworzeń w serwisach streamingowych, a towarzyszący jej klip 35 milionów odsłon na Youtube. Był to też debiut Brazylijki w TOP 40 zestawienia Radio Airplay Chart. Z przebojem, który zdobył entuzjastyczne recenzje "Rolling Stone'a", "Billboardu" czy "V Magazine", artystka gościła w najpopularniejszych telewizyjnych programach w Ameryce.

Obecnie Anitta kończy prace nad pierwszą płytą nagrywaną dla Warner Records.

Saweetie to 27-letnia raperka (zobacz!), która swoją karierę rozpoczynała na Instagramie i Soundcloudzie. Popularność przyniósł jej singel "Icy Girl" z 2017 roku, który pokrył się w USA platyną. Dwa lata później raperka podbijała listy przebojów utworem "My Type". Obecnie raperka pracuje nad debiutanckim albumem. Na koncie ma EP-ki "High Maintenance" i "ICY".