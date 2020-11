Anita Lipnicka z poruszającym wpisem. Przeszła metamorfozę

Anita Lipnicka zdecydowała się na zmianę fryzury. Opublikowała wpis, w którym komentuje aktualną sytuację.

Anita Lipnicka znana jest m.in. z występów z zespołem Varius Manx /VIPHOTO /East News

Anita Lipnicka utrzymuje stały kontakt z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Na jej Instagramie pojawiło się m.in. archiwalne zdjęcie z wakacji, na którym wokalistka pozuje w bikini.



"Kartka z wakacji, wiosna zeszłego roku. Tęsknię za moim życiem" - napisała.



Fani byli zachwyceni, komplementując jej figurę. "Wow. Też bym chciała tak wyglądać", "Ależ pięęękna sylwetka" - komentowali.



Później na jej profilu pojawiło się kolejne zdjęcie, na którym widać piosenkarkę w nowej fryzurze. "Dziś odwiedziłam mojego fryzjera, tak na zapas, bo nie wiadomo co dalej będzie, kiedy się zdarzy następna okazja" - zaczęła.



"Nie to, że mam konkretny powód by się jakoś specjalnie szykować - nigdzie się nie wybieram. Do pracy przecież nie chodzeę. Dla mnie to właśnie praca była tym powodem" - pisała odnośnie sytuacji artystów w czasie pandemii.



"[Fryzjer] zrobił mi na pocieszenie zdjęcie i szybką wizualizację tego, jak będą wyglądać moje włosy po tym, jak pandemiczny lockdown się wreszcie skończy. Jeszcze tylko parę miesięcy. No może pół roku, albo roczek... Jak nie oszaleję, widzimy się na koncertach!" - obiecała.



