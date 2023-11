W 2002 r. rozpoczęła się artystyczna współpraca Anity Lipnickiej i Johna Portera. Była wokalistka Varius Manx i walijski muzyk od połowy lat 70. mieszkający w Polsce pierwotnie nagrali jedną piosenkę "For You" ( posłuchaj! ), która miała się znaleźć na płycie Porter Band.

Clip Lipnicka & Porter Bones Of Love

Szybko okazało się, że duet przygotowuje wspólny album, Lipnicka i Porter zostali parą także prywatnie. "Nie mogę budować swojego życia według wyobrażeń innych" - tak wokalistka ucinała wszelkie negatywne komentarze na temat jej relacji ze starszym o 25 lat Porterem.

Nagrana w Londynie po angielsku płyta "Nieprzyzwoite piosenki" (2003) okazała się wielkim sukcesem. Piosenki "Bones of Love" i "Then and Now" ( posłuchaj! ) królowały na listach przebojów, album pokrył się platyną (ponad 100 tys. sprzedanych egzemplarzy) i przyniósł duetowi Fryderyka.

Kolejne wydawnictwa - płyty "Inside Story" (2005) i "Goodbye" (2008) oraz minialbum "Other Stories" (2006) - cieszyły się również powodzeniem. Po wydaniu "Goodbye" duet Lipnicka & Porter zakończył działalność. Czasu nie przetrwał także ich prywatny związek, który rozpadł się w 2015 r. Para wspólnie wychowuje 17-letnią córkę Polę. Wokalistka w 2016 r. poślubiła Brytyjczyka Marka Greya.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lipnicka & Porter Death Of Love

Z okazji 20-lecia premiery płyty "Nieprzyzwoite piosenki" ogłoszono właśnie jej wznowienie - tym razem w formie podwójnego winyla.

"Całość materiału została zremasterowana i będzie wytłoczona na kolorowych, przeźroczystych krążkach w kolorze ciemnego granatu z efektem smoky. Oboje cieszymy się niezmiernie! Ten album wiele dla nas znaczy. Ożywają wspomnienia, wracają emocje jakie towarzyszyły nam podczas jego tworzenia... Przed oczyma wyświetlają się obrazy, kiedy graliśmy w salach po brzegi wypełnionych publicznością. To były piękne chwile..." - czytamy w oświadczeniu muzyków.

"'Nieprzyzwoite piosenki' to nie tylko zapis słów i dźwięków w formie czternastu autorskich kompozycji. To także świadectwo relacji między dwojgiem ludzi, odbicie uczucia, które odmieniło nas i bieg historii, zapisując się na trwałe w oficjalnych katalogach polskiej fonografii. Ta miłość miała szczęście: choć odeszła, nie przeminęła z wiatrem..." - dodają Lipnicka z Porterem.

Planowana data premiery winylowej wersji to 2 lutego 2024 r.