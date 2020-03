Ania Świątczak wraca do Ich Troje. "Nie musiałem się prosić"

Od kilku tygodni w mediach spekulowało się, kto zostanie nową wokalistką zespołu Ich Troje. Michał Wiśniewski w końcu wyjawił tajemnicę.

Michał Wiśniewski i Ania Świątczak znowu będą współpracować

Zespół już wielokrotnie zmieniał skład.

U boku Michała Wiśniewskiego i Jacka Łągwy występowały kolejno następujące wokalistki: Magda Femme (1995-2001), Justyna Majkowska (2001-03), Ania Świątczak (2003-10), Jeanette Vik (2010-11), Justyna Panfilewicz (2011-13), Marta Milan (2013-17) i Agata Buczkowska (od 2017).

Największe sukcesy grupa odnosiła z Majkowską, z którą nagrała dwie najpopularniejsze płyty: "Ad. 4" i "Po piąte... a niech gadają".

Obie pokryły się w Polsce diamentem, przynosząc takie przeboje, jak m.in. "Powiedz", "Zawsze z tobą chciałbym być..." i "Razem a jednak osobno".

Jak się okazuje, kolejną wokalistką została współpracująca już wcześniej z zespołem Ania Świątczak.



Świątczak w 2006 r. wyszła za Wiśniewskiego zostając jego trzecią żoną. Drugi ślub wzięli w marcu 2007 r. w kapliczce w Las Vegas. Mają dwie córki: Etienette (ur. 2006) i Vivienne (ur. 2008). Para rozwiodła się w 2011 r.

"Od wielu tygodni frapowała Was jedna zagadka pod tytułem 'Kto będzie śpiewał w zespole Ich Troje'. Nie musiałem się wcale prosić. Zrobiła to z przyjemnością i bardzo się cieszę z tego powodu" - mówił Wiśniewski, ogłaszając powrót wokalistki do Ich Troje. "To oznacza przede wszystkim jakość, emocje, uczucie i to, czego w tym zespole brakowało" - dodał piosenkarz.

Zespół Ich Troje obchodzi w tym roku 25-lecie. Lider grupy wyraził również nadzieję, że z tej okazji uda mu się zaprosić na kilka koncertów także drugą wokalistkę zespołu, Justynę Majkowską.